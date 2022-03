Los empresarios tecnológicos que abandonan Silicon Valley por irse a Ucrania

Varios empresarios tecnológicos se fueron de Estados Unidos a Ucrania, donde están proporcionando tropas, ayudando a los civiles a evacuar y reuniendo material para publicaciones en blogs.

Antonio García Martínez, escritor y exempleado de Facebook y Apple que vive en Nevada, cruzó el domingo la frontera de Polonia a Ucrania.

García Martínez pasó cuatro días en la sección occidental del país, incluida la ciudad de Lviv, donde tuiteó observaciones como “Lviv en tiempo de guerra es más limpia y más ordenada que [San Francisco] en un buen día” antes de donar su chaleco antibalas y suministros a el ejército ucraniano y regresar a Polonia.

“El oeste de Ucrania no es nada peligroso”, dijo García Martínez a The Post unos 20 minutos después de cruzar la frontera polaca. “Ocasionalmente hay ataques con misiles... pero la ciudad no ha sido golpeada con nada en absoluto”.

Declaró que estaba en Ucrania para recopilar material para su blog Substack y para un artículo de revista. Asistió al funeral de varios soldados ucranianos y consideró viajar más al este junto con su intérprete, pero decidió regresar “dada la situación en Kiev en este momento”.

TE PUEDE INTERESAR: Con ‘Cielito Lindo’ cantando llegan mexicanos rescatados de la guerra Rusia-Ucrania en el segundo vuelo realizado

“Hay un gran éxito mediático que debo hacer la próxima semana, así que necesito estar de regreso en los EE. UU. en un tiempo relativamente corto”, agregó García Martínez, quien anteriormente escribió unas memorias controvertidas sobre su trabajo en Facebook llamadas “Chaos Monkeys”.

Otro aficionado a la tecnología, el exejecutivo de Uber Andrey Lisovich, se fue de California a su ciudad natal de Zaporizhzhia, Ucrania, después de que estalló la guerra.

Lisovich le dijo a TMZ que está ayudando a coordinar los suministros para el ejército ucraniano, incluidos ropa, alimentos y zapatos.

“No podía quedarme de brazos cruzados mientras ocurrían eventos horribles en mi casa”, dijo Lisovich, quien trabajó como director ejecutivo de la división de personal a pedido de Uber, Uber Works, hasta 2020. “Estoy aquí porque he visto la disposición de Zelensky. para luchar y su coraje es contagioso.”

Zaporizhzhia se encuentra en el sureste de Ucrania, cerca de las posiciones rusas en las ciudades de Kherson y Melitopol. Comparte un nombre con una planta de energía nuclear cercana que fue bombardeada y capturada por las fuerzas rusas a principios de este mes.

Lisovich, quien no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, le dijo a TMZ que redactó un testamento en su computadora portátil en caso de que lo maten.

Un tercer empresario tecnológico, el exgerente de productos de Facebook Dwight Crow, fue visto la semana pasada en el asediado suburbio de Irpin en Kiev, donde llevaba puesto un casco y un chaleco antibalas mientras ayudaba a evacuar a los civiles.

“Cuando vi la invasión, honestamente compré un boleto de avión y llegué aquí lo más rápido que pude”, dijo Crow a CNN . “Esta es como la mayor lucha por la libertad en mi vida”.

“Da miedo, sabes, cuando escuchas las bombas explotar, pero al mismo tiempo hay gente mucho más cercana que nosotros y ellos son realmente los que están realmente en peligro, solo estamos haciendo nuestra parte. para sacarlos de aquí”, dijo Crow.

Crow, que no respondió a una solicitud de comentarios, actualmente trabaja como cofundador y presidente de la junta directiva de Whisper.ai, una empresa emergente respaldada por Sequoia Capital que desarrolla audífonos asistidos por inteligencia artificial.