La investigación del Wall Street Journal que expone a Facebook

Facebook nunca ha tenido tantos problemas, tal vez ni siquiera después del escándalo de Cambridge Analytica. La gran recesión que dejó fuera de línea todos los servicios de la compañía el lunes pasado es solo la punta del iceberg.

Una ex ejecutiva de Facebook, Frances Haugen, reveló los secretos.

De sus revelaciones nació The Facebook Files, una importante investigación del Wall Street Journal que podría tener consecuencias graves y duraderas para la empresa de Mark Zuckerberg.

Hay una razón por la que la investigación del Wall Street Journal corre el riesgo de tener un impacto en Facebook más que cualquier otra queja en el pasado: se basa casi exclusivamente en documentos internos de la empresa, robados y revelados por la propia Haugen.

Las revelaciones de los archivos de Facebook:

Usuarios VIP

Algunos usuarios de Facebook son más iguales que otros . La red social no aplica las mismas reglas para todos sus usuarios: hay una lista de alrededor de 6 millones de VIPs exentos de las políticas de moderación normales.

Esto en el pasado ha dejado impunes los comportamientos cuestionables de varias celebridades. El programa de inmunidad VIP se llama XCheck .

Adolescentes e Instagram

Facebook es consciente de que Instagram tiene graves efectos sobre el bienestar psicológico de sus usuarios, especialmente el de los adolescentes.

Una investigación interna de la red social ha identificado una correlación entre el uso de las redes sociales y el desarrollo de baja autoestima y depresión. A pesar de esta conciencia, Facebook nunca ha tomado las medidas necesarias para remediarlo.

El cambio de algoritmo de 2018

En 2018, Facebook cambió los algoritmos de su suministro de noticias. El resultado fue crear una máquina que se alimenta del odio y la indignación de los usuarios. Son las publicaciones más polarizantes las que generan tráfico y Facebook lo sabe.

Después del cambio de 2018, los usuarios de Facebook se enojaron más en promedio.

Algunos empleados sugirieron varios cambios útiles para resolver el problema, Zuckerberg rechazó la mayoría de las propuestas por temor a que llevaran a una disminución drástica en el uso de las redes sociales.

Ilegalidad y mercados emergentes

Facebook no ha podido gestionar y reprimir episodios de ilegalidad muy graves que se produjeron gracias a sus redes sociales.

En 2019, varios empleados informaron que un cartel de la droga mexicano estaba utilizando con éxito Facebook e Instagram para reclutar nuevos sicarios.

A pesar de la alarma urgente que dieron los moderadores, la empresa no ha tomado ninguna medida efectiva para contrarrestar la propaganda del crimen organizado.

La situación es aún más grave en los llamados mercados emergentes - Oriente Medio y África, sobre todo -, donde Facebook no ha podido reprimir episodios generalizados de trata de personas ( con anuncios en redes sociales ) o incitación a la violencia contra minorías étnicas. Hay una razón, explica el WSJ:

Facebook anunció triunfalmente que ha invertido 13 mil millones de dólares para mejorar la seguridad de sus redes sociales, pero estos fondos no se distribuyen equitativamente entre los países donde opera la empresa.

Así sucede que áreas geográficas enteras están completamente desprovistas de moderadores: ninguno de los contratistas de Facebook habla los idiomas o dialectos necesarios para comprender e identificar la actividad delictiva.

Yo NoVax

Facebook no ganó la guerra contra NoVax . Mark Zuckerberg estaba genuinamente convencido de que podía usar sus redes sociales para un buen propósito, liderando la campaña de vacunación en los EE. UU. Y en todo el mundo.

La realidad es bastante diferente: la red social ha sido invadida por la propaganda conspirativa de NoVax, que ha alimentado dudas y divisiones sobre un tema de vital importancia.

Esto es quizás más aterrador que el resto: Mark Zuckerberg quería hacer una diferencia positiva pero no pudo, porque Facebook es ahora una máquina infernal imposible de gobernar.

¿Quién es Frances Haugen?

Hasta hace unos días no se conocía la identidad del topo - denunciante, como dicen en la jerga de EE.UU.- lo que hizo posible la investigación en Facebook. Dio un paso adelante el domingo pasado, dando una entrevista exclusiva en el programa 60 Minutes de CBS.

Frances Haugen tiene 37 años y tiene un currículum muy respetable, antes de Facebook ya había trabajado para Google y Pinterest.

Se unió a la compañía de Mark Zuckerberg en 2019, convirtiéndose en una de los 200 empleados del equipo de Integridad Cívica , que tenía la tarea de supervisar la integridad de las elecciones presidenciales de 2020, para no repetir los errores cometidos durante cuatro años.

Haugen comenzó a compartir material confidencial con el Wall Street Journal inmediatamente después de la disolución del equipo de Integridad Cívica, que según ella había logrado resultados muy modestos en comparación con sus expectativas, también porque los ejecutivos les habían dado solo tres meses para construir un sistema monumental que debería han contrarrestado automáticamente la desinformación. No trabaja para Facebook desde abril de 2021.

“Lo que he visto una y otra vez trabajando para Facebook es que la empresa siempre se enfrentó al mismo conflicto de intereses: por un lado lo que está en los intereses de las personas, por otro lado, lo que está en los intereses de Facebook. Y Facebook ha dado prioridad en repetidas ocasiones a sus intereses, a cómo ganar más dinero”, la entrevista de CBS con Haugen comienza con estas palabras.

En la entrevista, Haugen también explicó un dato curioso: la mayoría de los documentos entregados a los periodistas están disponibles para su consulta a todos los empleados, independientemente de su función dentro de la empresa, sin ningún tipo de protección. Facebook tiene una especie de biblioteca interna, Facebook Workplace, accesible para todos.

Suponiendo que las declaraciones de Hauguen son ciertas, si solo Facebook hubiera tenido el mínimo de sentido común requerido para proteger los archivos más calientes, probablemente nunca hubiéramos tenido esta investigación.

Frances Haugen fue escuchada por el Senado de los Estados Unidos esta semana.

Durante la audiencia, la denunciante dijo que cree que es posible un Facebook diferente, donde se privilegian los intereses de los usuarios sobre las ganancias de la empresa, pero que esto aún tendría importantes consecuencias para los accionistas:

Los cambios de los que he hablado estos días no convertirían a Facebook en una empresa con pérdidas, pero definitivamente no sería la empresa con grandes beneficios que es hoy.

La gente simplemente pasaría menos tiempo en las redes sociales y Facebook aún obtendría ganancias.

Haugen también menospreció la capacidad de Facebook para contrarrestar eficazmente la desinformación y, en particular, la de las vacunas: “se basan casi exclusivamente en inteligencias artificiales que son capaces, y lo saben, de bloquear apenas el 10-20% del contenido”, dijo.

En la conclusión de su discurso en la sala del tribunal, Frances Haugen invitó a otros empleados de Facebook y Silicon Valley a presentarse utilizando los canales institucionales de denuncia, a saber, el Parlamento y la SEC.

Haugen presentó una denuncia ante la SEC que podría tener consecuencias devastadoras para Facebook.

La denuncia, entre otras cosas, acusa a Facebook de mentir a los anunciantes durante años sobre el tamaño real de su base de usuarios, especialmente al manipular los números de los grupos demográficos más jóvenes.

De esta forma la empresa habría cobrado a los anunciantes cifras mucho más elevadas de lo que sería justificable, pero no solo: también habría influido en el precio de sus acciones, proporcionando al mercado información engañosa o completamente falsa.

“Facebook está manipulando algunas de las principales métricas, a los inversores y anunciantes se les ofrecen números incorrectos. La manipulación de datos también afecta la cantidad de contenido producido y el crecimiento en la cantidad de usuarios individuales activos y suscritos (especialmente para datos demográficos de mayor valor)”, leemos en la denuncia.

Dependerá de la SEC abrir una investigación e investigar esta y otras acusaciones hechas por Haugen. Facebook es una empresa que cotiza en bolsa y cumple con las normativas que exigen la máxima transparencia y ética.

Tras las declaraciones de Haugen, Facebook se ve atacado desde dos frentes: la política por un lado y la autoridad por el otro. El juego acaba de comenzar.