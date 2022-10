Rivers y su increíble crecimiento en Twitch durante 2022

Todo lo que Rivers hace, su audiencia lo abraza. Por eso no sorprenden sus números que crecen sin parar, por eso no sorprende que esté rompiendo récords de audiencia a nivel mundial, por eso no sorprende que sus clips se hagan virales en cualquier plataforma. Rivers y los pollitos de colores llegaron para conquistar Twitch.

Uno de los resultados más recientes es que durante el tercer cuatrimestre de 2022 Samy Rivera se convirtió en la segunda streamer más vista en la plataforma a nivel global.

Así lo confirman los datos de la página Stream Charts que colocan a la regiomontana con un total de 4.80 millones de horas vistas por los usuarios de julio a septiembre. Este tiempo proviene de las 350 horas con 30 minutos que Rivers prendió directo.