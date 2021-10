Hacernos conscientes de nuestra propia mortalidad nos ayuda a vivir mejor

Para la asesora experta en desarrollo de liderazgo y aprendizaje organizacional, Magda Barceló (Cataluña, España, 1976) · llevar una vida épica no solo es posible, si no también deseable .

Barceló considera devastador que nuestro tiempo aquí sea limitado, “pero si llevamos esta verdad al centro de nuestro ser conectaremos con una liberación y un coraje que nos sustentarán de forma permanente”, reflexiona.

“Tu condición temporal en este planeta va unida al sufrimiento, pero también es una fuente de claridad y energía que te lleva a preguntarte, como hizo Rob McNamara, expresidente de Ford Motors y Secretario de Defensa de EU: “¿Qué podemos hacer que tenga sentido ante la inevitabilidad de la muerte?”, señala.

“Sin embargo, la mayoría de nosotros no nos enfrentamos a la muerte y vivimos fingiendo que no existe, como si fuera una verdad lejana e incómoda, diciéndonos que no nos atañe, que todavía está lejos de nuestro horizonte”, admite Barceló.

“Pero tú, al igual que todos, tienes los días contados. No importa cuánto te cuides, te esfuerces o ignores este hecho”, sentencia.