Cantar con Significado: El secreto para estimular el desarrollo del lenguaje en niños

En mis años como educadora de inicial, he usado también canciones para otros propósitos como practicar el conteo, marcar rutinas, promover conductas positivas, etc. Siempre he observado que es mucho más significativo para los niños trabajar, por ejemplo, el conteo al cantar con ellos “Five Little Ducks” mostrando los 5 patitos de plástico, que si se les presenta una hoja donde deben trazar el número 5 y colorear los patos.

Ahora bien, ¿pasará lo mismo si se les presentan estas canciones en un video en el celular o tablet? Sabemos que, actualmente, podemos encontrar en YouTube o Spotify un gran repertorio de canciones y videos infantiles; aun así, la respuesta es: no.