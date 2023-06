¡Celebremos el Yellow Day, el día más feliz del año!

La felicidad “ se puede definir en líneas generales como un estado en el que se goza de salud y de alegría. Sería la cúspide a la que podríamos aspirar los seres humanos, pero hay que añadir que es un estado pasajero, prácticamente imposible de sostener en el tiempo. No obstante, creo que la mayoría de las personas la han vivido, aunque depende del estado subjetivo de cada uno, pero se podría concretar como un estado supremo positivo en el que se está en contacto con la vida, y esa podría ser la noción de felicidad ”.

El danés Jonas Holst Soerensen, profesor titular de Filosofía del Instituto de Humanismo y Sociedad en la Universidad San Jorge, de Zaragoza (noreste de España), explica a EFE qué se entiende por felicidad , cómo prepararnos para recibirla plenamente , aunque, debido a su carácter efímero, no hacernos ilusiones con mantenerla y buscar en su lugar el bienestar, más perdurable y satisfactorio .

Es difícil saber exactamente cómo se siente una persona feliz, pero hay una especie de franja dentro de la que se mueven las personas que hablan de la felicidad, aunque según cada persona lo vivirá de una manera u otra. “Hay quienes lo viven con alegría u otras que lo identifican con las sensaciones que le procura el goce a través de la alimentación, de bebidas, de la compañía, etc., por eso creo que hay un margen para que la persona lo defina un poco según su forma de percibirla”, indica Holst.

La palabra felicidad no es una palabra de origen griego sino latino y su significado ha cambiado con el tiempo. El filósofo griego Aristóteles, dice el Holst, habla del concepto de armonía que se traduce por felicidad, pero “no es del todo lo mismo, porque él cree que a lo que podemos y debemos aspirar es al bienestar, a estar bien, pero ser felices es una meta irreal porque no es permanente ni sostenible en el tiempo. Es mejor apostar por el bienestar aristotélico que por la felicidad”.

EL BIENESTAR, MÁS SOSTENIBLE QUE LA FELICIDAD

Para Holst, el bienestar tiene que ver más con unas condiciones y factores emocionales que se pueden construir, mientras que la felicidad es una especie de alegría que está muy por encima de lo que solemos sentir en nuestra vida diaria, que es donde nos encontramos, por lo que “es mejor para nuestro bienestar encontrar esa pequeña felicidad en los momentos donde realmente disfrutamos de la vida plenamente. Esa forma de enfocarlo es más realista”.