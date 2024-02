¿El papel de baño se tira en la taza o el bote? Te lo decimos

Hacer del baño es una necesidad básica del ser humano, este proceso natural ayuda a eliminar lo que el cuerpo no necesita, pero, ¿qué debemos hacer con el papel de baño que usamos y obviamente ya no necesitamos? ¿Este debe ir en la taza o el bote de basura? Aunque parezca una respuesta sencilla, la realidad es que cada quien tiene una respuesta y/o una creencia, pero la ciencia lo explica.

Un tema interesante de debate y para conversar con personas de tu confianza es el lugar correcto donde se deba desechar el papel de baño. Recuerdo cuando en una ocasión, al abordar un Uber (sí, un Uber que conducía un extraño), me empezó a hablar de tuberías y coladeras, posteriormente me hizo esta pregunta, la cual no supe responder, así que preferí investigarlo.