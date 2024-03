Encuentra al amor de tu vida: La ciencia revela la edad idea

Según un estudio realizado por la University College de Londres, liderado por Hannah Fry, y basado en la teoría de la parada óptima, las personas tienden a encontrar al amor de su vida alrededor del 37% de sus citas. ¿La edad promedio para este encuentro? Entre los 27 y los 35 años. Entonces, si aún no has experimentado ese flechazo arrollador, no te preocupes, puede que estés en camino.

Otro estudio llevado a cabo por el medio Match, con la participación de más de 2 mil personas, estableció que la edad promedio para encontrar al amor de tu vida es alrededor de los 27 años, aunque las mujeres tienden a encontrarlo más cerca de los 25 años, mientras que los hombres lo hacen alrededor de los 28.

Pero, ¿cómo sabes que has encontrado al amor de tu vida? No hay una respuesta única, pero hay señales claras. Si te sientes cómodo y feliz con alguien que te atrae, si puedes imaginar un futuro con esa persona y si existe un respeto mutuo por las opiniones y decisiones de cada uno, es probable que hayas encontrado a esa persona especial.