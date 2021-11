¿Cuánto costará y qué vinos participarán? Así será Coahvino 2021 en el Día Estatal del Vino de Coahuila

En los últimos años la industria vitivinícola de Coahuila ha ido conquistando los paladares de grandes expertos e importantes concursos a nivel mundial, convirtiendo a la Ruta de Vinos & Dinos en el nuevo destino favorito para el enoturismo en México. Y no es casualidad, a principios de noviembre, once vinos coahuilenses fueron reconocidos internacionalmente, siendo Casa Madero el gran ganador del certamen. Por eso y más, este 27 de noviembre celebramos el Día Estatal del Vino de Coahuila, y qué mejor que con el primer festival local de cata de vinos, turismo y gastronomía nombrado Coahvino 2021.

El boleto tiene un costo de mil 200 pesos e incluye una copa conmemorativa, una tabla de madera, cata de vinos y degustaciones. Hasta el momento se han vendido 700 boletos, y el 10% de las ganancias se donarán al Museo del Desierto. Coahvino iniciará a las 8:00 horas y terminará a las 23:00 horas, también cada una de las bodegas que participarán tendrán venta de botellas y otros artículos.

“Siempre he creído que el vino es para todos, el vino no es nada más para un momento social específico, llámese boda, cumpleaños o aniversario, el vino es para cualquier momento. Creo que después de la pandemia aprendimos que la vida es un instante, y que no podemos perder la oportunidad de disfrutar de la vida por esperar el momento perfecto”, señaló Daniela.

El evento es organizado por la Asociación de Vinos de Coahuila con el apoyo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, el Gobierno Municipal de Saltillo, Ruta de Dinos y Vinos, OCV y CANIRAC, quienes en conjunto buscan impulsar a las bodegas vinícolas de la entidad y la gastronomía de la región.

“Se ha hecho una comunidad muy bonita en donde todos se apoyan, y todos trabajamos para lo mismo, para impulsar al vino de Coahuila y para que más gente nos conozca. Tenemos la primera bodega en toda Latinoamérica, pero se han ido sumando pequeñas bodegas de gran calidad, y es importante que los conozcamos”, puntualizó.