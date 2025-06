¿Pueden cancelarte la visa por viajar seguido a Estados Unidos? Esto es lo que debes saber

En teoría, puedes entrar a Estados Unidos las veces que quieras mientras tu visa esté vigente y sigas cumpliendo con las condiciones de turista. No hay una cifra oficial de cuántas entradas son “demasiadas” , pero el patrón de tus viajes sí importa. Las autoridades prestan atención al tiempo que pasas dentro del país comparado con el tiempo que permaneces en tu lugar de residencia.

Viajar con frecuencia a Estados Unidos con una visa de turista (B1/B2) puede levantar sospechas entre las autoridades migratorias estadounidenses. Aunque no hay un límite oficial de entradas, sí existe el riesgo de que, ante un mal uso del documento, te cancelen la visa. Aquí te explicamos en qué casos sucede esto y qué puedes hacer para evitarlo.

- No es el número de entradas lo que importa, sino el propósito y duración de cada visita.

- Has pasado más tiempo en EE.UU. que en tu país en el último año.

Sí, es posible. El ex cónsul de visas Brent Hanson ha explicado que un oficial puede cancelar la visa si considera que la frecuencia o duración de tus viajes no corresponde con un perfil turístico. Esto puede pasar si:

Además, tiene acceso a tu historial migratorio de los últimos 10 años. Si nota patrones inusuales, como estancias largas o viajes demasiado frecuentes, puede interpretar que no estás usando la visa para fines turísticos.

¿Cómo evitar problemas si viajas con frecuencia?

Para evitar que te cancelen la visa por viajar seguido a Estados Unidos, considera estos consejos:

Sé honesto en cada entrevista: Responde con claridad las preguntas del oficial. Si tienes reservaciones de hotel, vuelos de regreso o itinerarios, muéstralos sin problema.

Mantén la lógica turística: Tus viajes deben parecer de turista. Entradas por pocos días o un par de semanas son lo más recomendable.

Evita estancias largas: Si bien puedes quedarte hasta seis meses por entrada, hacerlo con frecuencia puede parecer que estás viviendo en EE.UU.

No trabajes ni estudies con visa de turista: Estas actividades están prohibidas con una visa B1/B2 y son motivo inmediato de cancelación.

Tener una visa de turista no significa libertad total para entrar y salir de Estados Unidos sin ser cuestionado. Mientras cumplas con los requisitos y puedas justificar cada visita, no deberías tener problemas. Pero si usas la visa para fines no permitidos, como trabajar o permanecer de forma prolongada, corres el riesgo de perderla. En todos los casos, los oficiales de CBP tienen la última palabra.