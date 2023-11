¿Quieres mejorar tu autoestima y ser tu mejor versión? Olvidarte de estos 4 hábitos

1. Pedir y escuchar la opinión de los demás: Cuando buscamos la aprobación de las demás personas para cualquier cosa, caemos en un error de dejar de hacer aquello que nos guste y nos alejamos de lo que realmente queremos. La solución consiste en ir soltando “el qué dirán” y confiar plenamente en lo que nosotros creemos y somos, siempre y cuando no afectemos a terceras personas.

Es bastante común que cuando pensamos en elevar nuestra autoestima y conquistar nuestra mejor versión busquemos soluciones fáciles como un cambio de look o hacer ejercicio, pero estos aspectos están muy lejanos a lo superficial, tienen un fondo importante que debemos cuidar dejando atrás malos hábitos como los siguientes:

Mejorar y elevar la autoestima no siempre es fácil ni sencillo, muchas veces solemos batallar con este aspecto y creemos que conseguir nuestra mejor versión es casi imposible, pero la realidad es totalmente diferente, ya que querer es poder y si tú quieres elevar tu autoestima y ser tu mejor versión solo debes decirle adiós a estos 4 malos hábitos.

2. Preocuparnos por cosas que no podemos controlar: Es uno de los errores más frecuentes, muchas personas solemos pensar posibles panoramas negativos y preocuparnos por ellos, o bien, sobre pensar cosas que no están en nuestras manos resolver. Este mal hábito puede afectar severamente nuestra salud mental y desgastarnos, lo recomendable es dejar que todo fluya y cuando caigamos en ese error, recordarnos que no tenemos el control de todo y eso está bien.