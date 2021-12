Una de cada 10 mamás no está segura de quién es el papá de su bebé

Casi una de cada 10 madres no sabe quién engendró a su hijo, según una nueva encuesta sorpresa en el Reino Unido.

La pregunta sobre la identidad paterna se incluyó en una encuesta más amplia sobre mentiras, encargada por Topp Morning Casino y publicada el lunes.

La empresa encuestó a 1.000 madres británicas y descubrió que “el 7,8% admitió haber mentido sobre el linaje biológico de sus hijos”.

“Nos sorprendió”, dijo un representante de Topp Morning Casino en su sitio web sobre los resultados de la encuesta.

“Esto significa que hay potencialmente 2,1 millones de parejas en el Reino Unido donde el padre no es el biológico”.

No se ha realizado un estudio idéntico de las mamás estadounidenses, pero a lo largo de los años se han realizado frecuentes encuestas sobre la identidad paterna, con resultados variables.

Serie documental australiana, “¿Quién es tu papá?” publicada en 2014, se hace referencia a informes de que hasta el 30% de las paternidades están mal atribuidas.

El sociólogo Michael Gilding, que apareció en el programa, dijo que las estadísticas impactantes comenzaron a circular en los medios de comunicación del Reino Unido durante la década de 1970, pero nunca fueron respaldadas por una investigación adecuada.

Gilding dijo al programa que es probable que el porcentaje real sea mucho menor, tanto en Australia como en Estados Unidos.

Después de analizar los datos, Gilding estima que el número es inferior al 10%.

Mientras tanto, un estudio de 2005 del Journal of Epidemiology and Community Health estimó que el cuatro por ciento de los padres estadounidenses estaban criando a un hijo que no sabían que no era biológicamente suyo.

Si bien la encuesta de Topp Morning Casino reveló que un porcentaje relativamente alto de mujeres británicas puede haber mentido sobre la identidad paterna de su bebé, también descubrió que los hombres mienten más que las mujeres.

La encuesta encontró que más de la mitad de los hombres (50,2%) admiten mentir a diario, mientras que solo el 36% de las mujeres admiten ser mentirosos todos los días.