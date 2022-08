¡Aguas! Mañana se suelta el Diablo

No prendas cerillos, guarda tus pistolas, cuchillos y machetes , no te trepes a los árboles, ni salgas a nadar.

De acuerdo con el profesor José Matías Delgado Linga, profesor universitario de Guatemala, la leyenda habría llegado a América por medio de los colonizadores, decían que el día 24 de Agosto, el apóstol Bartolomé, quien era el encargado de cuidar las puertas del infierno, dejaba el puesto por su cumpleaños, oportunidad que tomaba el Belzebuth para dejar el inframundo y subir al mundo terrenal. La tradición oral se transformó hasta la versión conocida en la actualidad.

La creencia popular indica que el 24 de agosto nunca debes jugar con cerillos, porque quemarás la casa en la que te encuentres y la del vecino. También se recomienda guardar tus cuchillos y los que uses, los manejes con cuidado.

Los dichos dicen que este día debes guardar y descargar tus rifles, pistolas, porque entre accidentes y rozones se disparan. Otra de las precauciones que toman las personas es evitar el campo, porque los relatos dicen que las serpientes deambulan paradas.

Otra de las recomendaciones es no treparse a las ramas de los árboles, porque el Oscuro sacude las ramas y empuja a los valientes que se atreven a subirse. También se recomienda que los que tengan planes de nadar, los cancelen, ya que dentro del agua se sentirán estirones en los tobillos y los manotazos no servirán.

Se cuenta que no debes meterte por cuevas el Día de San Bartolo, si llegas a entrar a una, pueden pasar dos cosas: te quedas ahí por mucho tiempo, tu familia y amigos habrán envejecido o muerto, sin embargo tú saldrás igual que cuando entraste, pero si solo entras y sales, serás mucho más viejo, tus familiares y amigos estarán igual pero les será imposible reconocerte.

Una de las principales precauciones que las personas recomiendan tomar el 24 de este mes va ligada al corazón. Se les sugiere a las y los enamoradizos cuidarse, porque en forma de un galán, el Bailarín del TexMex va seduciendo personas a diestra y siniestra.

Es recomendado por la gente no comer elote en la semana siguiente al 24 de agosto, porque en esos días Luzbel orina el yerbanís (planta que saboriza el caldo del elote) y lo amarga. También se sugiere no plantar, cortar o dejar de regar las flores, porque también las orinó; todas aquellas flores orinadas se secarán y las que no traerán mal augurio.

