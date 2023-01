¡Quería ganar en dólares! Perrita escapa de su casa en México por miedo a la pirotecnia y termina en EU

Una perrita vivió una aventura impresionante, ahuyentada por el miedo a los fuegos artificiales y la dueña el susto de su vida al perder a su compañera de vida para encontrarla a 5 kilómetros del paso fronterizo de aduanas en Baja California gracias a geo localizador AirTag.

La usuaria de TikTok @galii.hm relató en un video como su mascota huyó de la casa por el miedo y estruendo a los fuegos artificiales de Fin de Año; afortunadamente la encontró, pero en otro país.

Al parecer la “lomita” vive con su dueña Galilea Hernández en Baja California y por alguna razón pudo ‘cruzar al otro lado’ a Estados Unidos. Aunado a que no podía ir a recogerla de inmediato, ya que la garita estaba cerrada temporalmente.

“Y pues yo dije no manches, no creo, ¿cómo se va a cruzar al otro lado? Pero como cerraron la línea no pude ir a buscarla. Toda la noche estuve llorando, preocupada porque no sabía si estaba bien, estaba haciendo mucho frío y estaba lloviendo bien fuerte y me seguía apareciendo que mi perrita estaba ahí (sic)”, mencionó la joven.