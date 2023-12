Nacido en Saltillo, Coahuila , Carrillo ha superado obstáculos y desafiado estereotipos para consolidarse como el único latinoamericano en la prestigiosa exhibición de arte “Spirit of the Season” en el The Walt Disney Family Museum de San Francisco .

Alex comparte con nosotros que, a lo largo de su trayectoria en el apasionante mundo creativo, ha colocado el positivismo, la perseverancia y la adaptabilidad como sus prioridades, reconociendo que son estos valores los que le han llevado lejos.

“Uno de mis más grandes sueños desde pequeño fue llevar mi arte y a mis personajes a la pantalla grande”, señala el ilustrador, que en 2021 fue finalista en el Roma Short Film Festival gracias a su cortometraje titulado “Express”. El cortometraje animado tiene mucho que ver con Alex, pues al igual que él, es un joven que está en busca de sus sueños, los cuales poco a poco va logrando al perder el miedo.

Es aquí en donde la conexión con la familia se convierte en una fuente inestimable de apoyo, nutriendo no solo su desarrollo profesional sino también su bienestar personal.

“Me pasaba algo muy curioso, me decían que en Saltillo no me podía dedicar a lo que me gusta, que me tenía que adaptar a lo que estaba pasando, me decían: eso no va aquí”, recuerda. Pero para Alex ocurrió todo lo contrario, mientras él iba evolucionando, se iban abriendo nuevos espacios, dando oportunidad a nuevos artistas.

