Convencido de que quería ser escritor, ingresó a estudiar Derecho porque su abuelo le dijo que si quería escribir libros, entonces tenía que ser abogado. “No era el lenguaje que a mí me gustaba, me parecía rígido”, recuerda el joven de 26 años.

¡CONOCE MÁS PERFILES DE CÍRCULO DE ORO 2023! Michele González: La creadora del estudio de danza We Are Soul, que sueña con bailar en el Super Bowl

Decidió cambiar las leyes por la literatura y se inscribió en la Licenciatura de Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) . “Me llamó la atención el plan de estudios, que tenía buenas materias y buenos maestros como Minerva Margarita y José Javier Villarreal, poetas que me han impactado al conocerlos y leerlos, que me animaron a leer en serio”.

”En la fundación había mucha exigencia de escribir. Había que leer mucho, investigar, pero sobre todo estar atento para ver el mundo, capturar el poema y correr a escribirlo para no perderlo, para que no se fuera”.

”Claro que hay un cambio. Me queda muy claro que los cambios físicos modifican nuestra poesía. Una cosa que la distingue y la hace diferente es la respiración. Yo escribo mis poemas leyéndolos en voz alta y puedo notar que la transición ha transformado mi forma de respirar, y, por lo tanto, ha cambiado la forma del verso. El cuerpo siempre está presente en el poema”, reflexiona.

Este cambio se puede rastrear en su primer libro, “Envilecidas como hienas miramos la espesura de ese cielo” (Los libros del perro, 2023), con el que ganó el Premio Nacional Dolores Castro 2019 en la categoría de poesía. La voz poética de este poemario es la de una mujer que explora el dolor, la violencia y la ternura salvaje de los cuerpos. “Ahora que he leído poemas de este libro, debido a la reedición que hizo la editorial Los Libros del Perro, me di cuenta de que ya no me alcanza el aire para leerlos”, apunta.

Con su transición, Lázaro, que “antes era percibido como una disidencia”, ahora es visto como hombre, lo que le ha otorgado un cispassing, “un privilegio que yo noto”.

”Las masculinidades trans son muy invisibles. En la Ciudad de México hay una red de apoyo muy cercana, pero fuera de esos círculos, la transfobia y la homofobia son terribles. Todavía hay pensamientos machistas muy arraigados y estructuras heterosexuales que nos oprimen”.

”Es importante hacer visible que soy una disidencia para que otras personas, incluyendo a las infancias, tengan referentes y así lograr una sociedad más plural”.

Hace unos meses, otro galardón se sumó a los reconocimientos del saltillense: el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2023. Por lo tanto, para Lázaro, el futuro es claro: “continuar con la poesía, porque es la piedra angular de mi vida”.