“Para poder lograrla (la cumbre), hay que concentrarse mucho en ti, en tu respiración y en cada paso, poner uno enfrente del otro. No hay nada en qué preocuparse más que en eso”, explica.

“Yo lo haría hoy, mañana y pasado. Pero sí creo que estar conscientes es algo bien importante, porque tal vez mucha gente no lo está. Sí es un riesgo. Y un error mínimo allá arriba te cuesta, te pasa la factura cara”, platica.

No está seguro si esto le pasa a todos los alpinistas, pero en él es inevitable: cada montaña parece la última. Sin embargo, cuando baja, se da cuenta de que no es así, que siempre se puede avanzar más, subir más alto, que aún hay otras cumbres en el horizonte.

Y mientras una meta se va cumpliendo, el afán de no sentir sus manos vacías, piensa: “¿cuál sigue?” Es como un juego de mesa. Todavía no termina una partida, y ya está acomodando las piezas, la estrategia, la jugada clave para la siguiente ronda.

La Malinche , quinta cima más alta de México, es su punto de partida hacia el desafío de la alta montaña, actividades o retos que involucran ascender, explorar o enfrentar desafíos físicos en entornos a gran altitud. Por eso necesita saber cómo se desenvuelve su cuerpo. “Es un miedo latente”, al que algunas personas no logran aclimatarse debido a cuestiones específicas de sus organismos. De ahí que un guía certificado le asesora con el equipo, le brinda indicaciones previas y se cerciora de su capacidad física. A partir de allí, el progreso va por su cuenta.

Le pasó con el estratovolcán El Chimborazo en Ecuador –su primer 6 mil metros–. Le pasó después con La Huayna Potosí en Bolivia. Con El Denali en Alaska, Estados Unidos. Ese último le exigió un entrenamiento especial de alimentación y ejercicio, como caminar con peso en la espalda o simular el carro trineo que usarían allá.

Después se enfrentó su primer ochomil (en referencia a la altura): una expedición de 46 días al Broad Peak, la doceava cumbre más alta del mundo, ubicada en la cordillera del Karakórum, dentro del sistema de los Himalayas, en el norte de Pakistán en su frontera con China.

Al compartir los planes de sus próximos viajes, no recibe comentarios negativos, pero sí de incredulidad y falta de aliento. Como al niño que cuando dice ‘quiero ser presidente’, nadie le cree. El mayor apoyo irradia de su padre, el único capaz de comprender sus motivos: el corazón montañista de Alejandro conoce los riesgos y las satisfacciones de la experiencia; desde allí le impulsa. Pero su familia, en cambio, no comparte ni entiende sus decisiones.

¿Cómo podrían, si no han sentido el cansancio del ascenso transformarse en satisfacción cuando llegan a la cima?, ¿cómo podrían, si no han sentido la verdadera calma en la tempestad al volver hacia el campamento base?, ¿cómo podrían si no bailan con la muerte, pegadita al cuerpo, en cada escalada?