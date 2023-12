Para entonces, Ortiz llevaba dos años sin jugar. Y es que mientras los sueños van tomando forma, la vida no para. En ese lapso se mudó a Monterrey para estudiar la carrera, amores nacieron, amores murieron y corazones se rompieron, nuevas expectativas del futuro, una pandemia de por medio...

“No nomás lo hago por mí, también por esos niños, que si no gana Dinos, se van bien tristes a su casa”, explica.

Hoy, el pateador no puede evitar emocionarse al terminar un partido y ver a la multitud enloquecer de emoción. Pero la verdadera satisfacción viene cuando sale del estadio y se encuentra a un montón de niñitos esperando ansiosos para tomarse una selfie y conseguir su autógrafo.

MINDSET GANADOR

Antes de cada partido, Rodolfo tiene su rutina on point. Se da un paseo descalzo por el pasto natural del estadio y luego se sienta en medio del campo y le da play a su meditación favorita para recargar pilas.

Y es que no es tarea sencilla ser el más joven de la liga.

Imagina estar en el campo con jóvenes que vienen de universidades de Estados Unidos o de escuelas súper tops en el mundo del futbol americano. Y de la nada llegas tú, un chavo que nunca ha jugado para una universidad mayor. Esto se vive en el campo y tiene consecuencias. Se vive en el campo y construye los futuros de los jugadores. Porque muchas veces los coaches y colegas no confían en ti hasta que te ven on fire jugando.

El mismo Rodo dice que el futbol americano es muy injusto, ya que entrenar duro no te garantiza siempre alcanzar tus metas. Pero una cosa es segura, si no te esfuerzas, estás garantizando que no lograrás tus objetivos. Así que, sí o sí, la disciplina es clave.

Y es justamente la disciplina lo ha llevado a vivir cosas súper locas que ni él se imaginaba.