Y aunque al principio no le gustaba, aunque prefería el fútbol, el ballet la conquistó. No tardó mucho en empezar a competir, a participar en convenciones en México y en Estados Unidos , y esa dedicación generó sus frutos.

Estos esfuerzos le permitieron llegar en más de una ocasión al Top 3 en concursos en Anaheim , Chicago y otros lugares de Estados Unidos. En 2019, su rutina logró que por primera vez una mexicana quedara en el Top 20 de las mejores bailarinas en The Dance Awards , celebrado en Orlando, Florida . Y como no fue suficiente, Mariana quedó en el Top 13 de la edición 2020 .

Ahora cursa una licenciatura en diseño en la Universidad de Monterrey, pero su camino artístico no se ha ido. “Lo que me gusta de bailar es que es un sentimiento liberador y cada que lo hago siento que estoy en otro lugar. Creo que cuando empecé de chiquita estaba la mentalidad de la competencia, de sobresalir, pero ahorita que voy creciendo, cuando lo hago, lo hago más por disfrutar, porque realmente me gusta hacerlo y me llena. Claro que sigo buscando oportunidades, pero mi relación ha cambiado con la danza”, dice.

Sin embargo, reconoce que perseguir profesionalmente su sueño como artista no es sencillo en México, hay prejuicios y el sistema en general no está diseñado para que alguien avance con seguridad por ese camino.

“A mí me encantaría poder dedicarme a la danza y al arte viviendo en México, pero siendo realista sé que no es lo que más me gustaría, no es la mejor opción, no hay muchas opciones y no hay mucha apreciación”, comparte.

No obstante, sigue buscando las oportunidades para sacar adelante esta vocación, e incluso aunque ya está estudiando una licenciatura en diseño en la Universidad de Monterrey, la danza no se aleja de su vida, la sigue alimentando, dándole motivación y espera que en el futuro pueda encontrar la manera de volver a ella plenamente.