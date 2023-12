Alegre, enamorada de la danza y la vida, es como Paulina López Jiménez se ve a sí misma. La bailarina saltillense de 22 años de edad con síndrome de Down no solo ha hecho suyos escenarios nacionales e internacionales donde muestra su destreza artística, también ha sido llamada a modelar.

La mentora observó en la niña el potencial y la llevó por el camino del Hip Hop , donde le enseñó de Popping, Locking, Breake Dance, Jazz Funk y otras técnicas que cuando las dominó, obtuvo su pase a competencias nacionales e internacionales como Monster of Hip Hop e Impact , donde ejecutó solos y logró un tercer lugar.

Los jueces ven y reconocen en la bailarina la facilidad con la que se apropia del escenario, lo que sirvió para que fuera invitada a modelar en pasarela. Paulina era más baja de estatura que el resto de las modelos, pero ello no fue impedimento para que su desenvoltura captara la total atención de los presentes.

“Quiero conocer más amigos y quiero conocer de las materias que te dan en la carrera. La verdad sí me gustaría estudiar”. Nutrición es otra área en la que Paulina siente que podría incursionar, pues le parece interesante la función metabólica.

“La natación me ayuda a relajar mis músculos, mantenerme delgada, activa. Son mil 500 metros diarios los que nado”.

Paulina es la quinta hija del matrimonio López Jiménez, “el detallito que faltaba en la familia” dice su madre Martha, quien lucha porque las personas con síndrome de Down no sean romantizadas y encasilladas en “ángeles”, asegura que encaminarlos en la vida es una ardua tarea, no imposible.

La bailarina, asegura que el empuje que ha tenido para enfrentar la vida, lo recibió de sus padres, a quienes define como “amigos”. De ellos, de su interés porque sea una persona autónoma y feliz, es que tiene la voluntad y la tenacidad que le han dado el éxito en las actividades en las que destaca.