El recuerdo más antiguo de Michele González Domínguez, es junto a su madre. “Me metieron a una academia donde mi maestra fue Laura Barrera y recuerdo que mi mamá me sostenía como bebé, pues era una bebé y me pasaba a los brazos de la maestra para bailar”, dice mientras sonríe y trata de escarbar en la memoria “No sé ni cómo me acuerdo de esto. Empecé a bailar algo parecido a lo que hoy es el Strep Jazz (una mezcla de baile Hip Hop y Jazz)”. Así fue como Michele inició su vida dentro del baile. Se volvió la consentida de su maestra. Ella lo atribuye a la dedicación e intensidad que ponía en cada clase. “Si llovía y se cancelaban las clases, yo lloraba por no poder ir y me ponía a bailar en la casa”.

Pero la danza no solo estaba presente en la vida de Michele en las clases, también en los juegos. Ella recuerda que cuando con sus amigas jugaban a cantar y bailar. Formaba coreografías. Entre sus juegos preferidos estaba imitar al grupo musical impulsado por Disney Channel, “High School Musical”. Una famosa serie de televisión que lanzó a la fama a Zac Efron y Vanessa Hudgens. La danza ha estado presente en la vida de Michele desde antes que aprendiera a leer o hablar. Sería incorrecto decir que la danza en la vida de una niña es poco común, pero lo que sí es poco común es el empeño y dedicación. La constancia la aprendió de sus papás, que no son bailarines, pero sí pertenecen al gremio artístico. Su papá es músico y su mamá pinta: “Vieron ese amor por el baile y me apoyaron. No batallaron conmigo, pero tampoco se lo tomaban light. Hasta la fecha, ellos se han tomado esto tanto o más en serio que yo”, plática mientras acaricia a su mascota.

TRAS LOS PASOS DE MICHELE El apoyo de los padres ha sido esencial para el desarrollo. En la edad en que todo joven decide su futuro profesional, Michele tenía la opción de estudiar en el Tec de Monterrey o la Universidad de Monterrey, con beca, pero decidió dedicarse de lleno al baile. La respuesta de sus papás fue de total apoyo. La pasión por mejorar: el río que Mauro Llanas navega en sus lienzos y que lo llevó a estudiar en la Barcelona Academy of Arts "No veo porque no te dedicarías al baile si ya llevamos mucho tiempo invirtiendo en esto. Prácticamente, ha sido una carrera que has hecho desde chiquita", fue la respuesta de los padres de Michele, cuando ella les dijo que quería dedicarse al baile de manera profesional.

Aunque existe la carrera de danza, no es como ella quería, ya que se enfoca en danza urbana. Por ello, constantemente está entrenando, viajando, capacitándose en el extranjero para forjar su propio camino. A sus 23 años, la carrera de Michele ha hecho más de lo que aquí nos permite describir el espacio. A riesgo de caer en una injusticia voy a describir parte de su carrera profesional. Es fundadora y directora del estudio de danza moderna We Are Soul, también ha sido Coreógrafa de soporte en Cuarta Pared (In The Heights 2019), así como Asistente coreográfica en Freeman Dance Training (2018), y Asistente coreográfica en el Tec de Monterrey (Back to th 90’S Concierto Ensamble 2017).

Michele es una gran promotora del baile en nuestra ciudad, desde su estudio y, a través de sus logros, ha llevado el baile a otro nivel en Saltillo. Poco a poco sus alumnos y padres de familia se han contagiado de este gusto, al mismo tiempo que entiende que es una gran responsabilidad, y para ir en el camino de la perfección, es necesaria la constancia. “Los papás pueden ser o una bendición o la traba más grande. No hay un punto medio, y me ha tocado de todo. Me da gusto encontrarme con niños súper talentosos con papás que son de gran apoyo y hay otros casos en donde los papás son el límite de sus hijos”.