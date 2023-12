El destino jugó sus cartas. En aquella clase solo había una flauta transversal, Juanma tuvo que probar con la trompeta, y el resto es historia. No tardó mucho en convertirse en uno de los más destacados del grupo, practicaba en los recreos y en horas libres junto a su maestro, Luis Flores Padre. Pronto llegó a la Orquesta Infantil Cuerdas Mágicas , creada en 2007, cinco años después que la Juvenil, y reconocida por ser una de las primeras en su tipo en Saltillo.

DE LA MÚSICA NO SE VIVE

Una tarde, su maestro le compartió unas partituras, a él le parecieron curiosas, no eran piezas de Franz Schubert, Johann Strauss ni Giuseppe Verdi, eran diferentes. “No me gustan las cumbias” , asegura Juanma, sin embargo, reconoce que en aquel momento encontró un nuevo lugar: su primer grupo versátil.

Bastaron un par de años para que Juanma formara parte de la Orquesta Juvenil, semillero de numerosas estrellas musicales. A los 14 años, el trompetista ya buscaba nuevas emociones, no bastaba con la Orquesta, ni con eventos escolares, él quería más.

Tiempo después y gracias a la trompeta, consiguió una beca en el Tec de Monterrey de Saltillo para estudiar Negocios Internacionales. ¿Un trompetista que además sabe de negocios? Para Juanma era sencillo, a los 16 años ya manejaba su propio negocio, una florería que le dejaba más de cinco mil pesos a la semana. Sí, Juanma no solo ama la música, también le gusta emprender y ganar su propio dinero.

Recuerda el Festival de Santa Lucía de 2019 como su más grande presentación, más de cinco mil personas asistieron al show. Pero el más emotivo para él fue el de Saltillo, no solo por ser su hogar, sino por un gran favor que le pidió al mariachi.

Juan Manuel no podía creer que compartiría el mismo escenario que el Mariachi Vargas de Tecalitlán , una orquesta de música folklórica mexicana creada en 1897 por el maestro Gaspar Vargas López y que ha colaborado con estrellas como Luis Miguel, Plácido Domingo y El Recodo. “Yo por dentro estaba explotando de emoción”, comenta con emoción Juanma, quien en menos de dos semanas ya tenía partituras y las maletas listas para viajar a Querétaro.

En 2018, el Tec de Monterrey conmemoró 75 años de su fundación con una convocatoria para ser parte de la Orquesta Sinfónica del Tec Campus Monterrey y participar en la gira del Mariachi Vargas de Tecalitlán por ciudades como Querétaro, Torreón, Monterrey y Saltillo. Juanma no lo pensó dos veces, audicionó e hizo historia: el primer alumno del Tec de Monterrey en pertenecer a dos Orquestas al mismo tiempo.

“Me gustaría tocar una o dos canciones con ustedes al frente aquí en Saltillo”, dijo nervioso. “Claro, lo hubieras dicho antes”, le contestaron. “Pero ¿te sabes ‘El Son de la Negra verdad?’”.

Tres horas antes del concierto, Juan Manuel ya estudiaba una y otra vez la partitura, no es que no la supiera, había pasado mucho tiempo, muchas cumbias y muchos nervios para recordarla. Cuando llegó el momento, sus piernas temblaban, pero sus manos estaban firmes, estaba listo. “Cuando estoy tocando cierro los ojos, lo que hay alrededor de mí ya no existe. Soy yo y mi trompeta”, señala.

Después de esa experiencia, la música otra vez tomó el control. Al terminar la universidad, Juan Manuel decidió que quería recorrer el mundo con su trompeta, él ya había visto que algunos grupos de baile folklórico siempre estaban buscando a músicos para que los acompañaran de gira, y como para Juanma, los sueños son solo metas por cumplir, los buscó.

“Recorrí con ellos gran parte de Portugal, desde Fátima, Coimbra, hasta Porto y sus alrededores, pero quiero más”, ríe el también asesor de Pymes y pequeños emprendimientos.