De peinar a sus muñecas Barbies cuando era niña, a peinar a las superestrellas en pasarelas de moda. De ser la estilista de confianza de sus amigas, a trabajar con Kendall Jenner, Emma Watson o Lucy Hale. Eso es cumplir tus sueños, un moonshot , el day to day de Karla Garza Iga.

Cierta magia antigua tiene las calles parisinas que la hacían caminar y caminar y caminar. Fue así, en esas rutas, que conoció la Makeup Art Academy Paris , en la cual se inscribió. Y como no podía ser de otra forma, también ingresó al Instituto Tecnológico de Maquillaje.

Todo parecía ir bien, cuando de repente ¡Pum! Apareció el Covid . Pero bendita tecnología. Karla no perdió el tiempo y creó una página en Instagram, donde empezó a contactar a fotógrafos y modelos para hacer colaboraciones, y así poco a poco creció su portafolio. (Por cierto, vayan todos a seguirla ya en @makeupkarlagarza ).

Con la pandemia superada, vino un pequeño reto: su Visa de estudiante estaba a punto de vencer. Dicen que de la necesidad nace la creatividad. Así, aunque no estaba en sus planes, decidió realizar un máster de management de moda y lujo en el EDAM, para no perderla. Logró así conseguir una Visa para trabajar de freelancer.

Hay que decir que no se trataba de eventos que pudieran pasar desapercibidos, sino que los más icónicos y exclusivos como Coperni , Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Givenchy y Ferragamo. Karla participó además con su trabajo en reuniones de alta costura como las de Viktor & Rolf y Tom Browne.

Y como si eso no fuera suficiente, un día tuvo la oportunidad de maquillar a Lucy Hale (sí, la que aparece en Pretty Little Liars) para un evento en Versalles, y por supuesto, no podía faltar la selfie del recuerdo.