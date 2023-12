Mariángela Medina Martínez

Mariángela Medina Martínez

Los paradigmas están para cambiarse y el futbol dejó de ser solo para hombres. Cada vez es más común que las niñas sueñen con llegar a primera división, levantar títulos y llenar estadios, espacios que parecían imposibles para ellas. Sin embargo, Mariángela Medina Martínez vive el profesionalismo como una cotidianidad. El futbol no era parte de su daily routine en su familia, pero ahora viajan a Monterrey para verla levantar trofeos en el Estadio Universitario con Tigres Femenil.

DEL BASQUETBOL AL FUTBOL De pequeña, Mariángela pasó por clases de todo: gimnasia, natación, tenis, baile, golf hasta ballet. Su hermana mayor jugaba soccer y ella basquetbol cuando su nuevo deporte le cayó de rebote y su posición, de castigo. “Una vez no se completaba su equipo para un torneo y como yo iba de porra, le pidieron a mis papás inscribirme aunque estuviera en banca para al menos completar el equipo. Yo estaba en tercero de primaria. Así fue mi primer encuentro con el futbol. De ahí, me gustó pero como aún seguía en basquet, inconscientemente, si el balón venía por arriba, en ocasiones metía las manos. Así que después de tiempo de ser jugadora de campo, como “castigo” me pusieron de portera”, explica. Ser pro tampoco era una meta que quisiera alcanzar desde pequeña, pero cuando decidió dedicarse a ello nunca le faltó el apoyo de sus padres. Dice, hace tres años no le pasaba por la cabeza ser profesional.

La jugadora aún recuerda con risas que el primer día que la invitaron a jugar, le regresaron la invitación para volver al día siguiente y se llevó el uniforme a Saltillo creyendo que tenía que lavarlo. Cuando volvió, le dijeron que ahí tenían que dejarlo y ellos lo tendrían listo. “Wow, esto es jugar para un equipo pro”, pensó. Desde la Selección Mexicana, el entrenador Martin Garza Wong pidió a los papás de Mariángela entrenar directamente con el representativo nacional aún cuando la saltillense no pertenecía a ningún club. ¡CONOCE MÁS PERFILES DE CÍRCULO DE ORO 2023! ’Me dijeron ‘niño’ por jugar futbol’: Alejandra Sorchini y su camino a los 100 partidos como profesional en la Liga MX Femenil Además, cuenta Mariángela, en ese momento su interés por el futbol era simplemente un hobbie hasta que apareció el profesor Raúl Salas, en 2020, entrenador de porteras de Tigres Femenil, quien siguió de cerca una lesión que padeció Medina.

“Siguió llamando a mi papá preguntando por mi lesión y mostrando atención, invitándome a partidos para conocer el club. Fueron pasando varios meses, fuimos a darle las gracias personalmente y me invitó a entrenar. Eran vacaciones y aproveché. Luego se vino la pandemia y se acomodó que, como era virtual, podía seguir entrenando, así que de ahí una cosa llevó a la otra”, cuenta la portera. Mariángela escaló rapidísimo, su primer entrenamiento con Tigres fue con el primer equipo y no con su categoría, situación inusual para cualquier futbolista. ¿El truco? ¡Su estatura, obvio! Con sus 17 años y su 1.86 metros, tiene una altura ideal para la posición que desempeña, destacando no solo entre el resto de jugadoras sino también entre las porteras de otros equipos.

CINCO Y CONTANDO La joya saltillense se la llevó Tigres Femenil, el equipo más ganador de la historia del futbol mexicano. La Liga MX Femenil tuvo su primer torneo en el Apertura 2017 y desde entonces se han jugado once torneos, de los cuales las felinas han conseguido cinco. El Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021 y Apertura 2022 son las temporadas en las que Tigres Femenil ha quedado campeón. A ello cabe agregar dos títulos de Campeón de Campeones, el último conseguido este 2023, ya con Medina en el primer equipo. El debut llegó el 28 de julio en el Volcán enfrentando a Mazatlán, en una victoria por seis goles a cero, justo ante otra coahuilense de experiencia en la Liga MX Femenil como lo es Alejandra Sorchini.

En ese momento, asegura, fueron claves las palabras de aliento, confianza y tranquilidad de la entrenadora Milagros Martínez. “Una vez que salí al campo, el cariño de la afición en verdad es indescriptible. Todo impone, así que intenté controlar el nervio. La afición de Tigres es increíble. He recibido mucho cariño y comentarios que siempre me dejan algo de aprendizaje”, expresa.

TIGRES, UN HOGAR A pesar de ser la más pequeña en el equipo, Mariángela ha encontrado una familia en Tigres. Va aprendiendo cada día de sus compañeras y recibe sugerencias y observaciones de ellas. Con primera división, comparte entrenamiento con las experimentadas y multicampeonas del futbol mexicano Cecilia Santiago y Ofelia Solís, quienes le han acompañado y arropado. “Ellas siempre han sido mi ejemplo en todos los sentidos. Me dan muchísimos consejos de todo tipo. Técnicos, personales. Me siento súper agradecida de que me tengan paciencia para cosas que ellas, por su experiencia y años en el futbol femenil, selección -e incluso Cecy en futbol europeo-, me muestran. Todos los días les aprendo algo y aún me siguen sorprendiendo”, agrega. Ya no solo en México conocen las cualidades de la saltillense. En octubre de 2023, Mariángela acudió a las instalaciones del Bayern Munich para entrenar 12 días junto a otras dos jugadoras menores de 19 años.