Andrea Alejandra Balderas Sorchini ya no le tiene miedo al fracaso. Ya no le teme a tocar fondo en lo profesional. Ya no le asusta estar a la deriva y en la incertidumbre.

Buscando jugar futbol en su infancia, le dijeron que “quería ser niño”. Frase fuera de lugar, pero que llegó a escuchar por parte de compañeros y compañeras de clase, docentes e incluso la psicóloga de su escuela cuando llamó a sus padres para, según ella, explicarles la razón de que una niña tenga interés por un deporte considerado para hombres.

Ante ese tipo de comentarios y situaciones, Ale siempre recibió el respaldo incondicional de su familia y amigos cercanos.