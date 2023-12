A los 12 años, junto a su padre, inició su pasión por el boxeo. Él también le hizo ver cómo este deporte le gustaba a chicos y grandes, sin embargo, por una u otra razón no muchos boxeadores locales llegaban lejos.

Entregar tiempo, dinero y esfuerzo a personas ajenas a un primer círculo es una acción que no solo parece lejana sino incluso ilógica para los tiempos actuales, aunque personas como Edgar Contreras Hernández abren la esperanza a un Saltillo de voluntad.

“Cuando iba a los gimnasios vi que muchos boxeadores dejaban de ir de repente, porque tenían que meterse a trabajar u otros porque caían en las drogas”, cuenta Edgar.

Fue entonces que con la excusa de tener que realizar un proyecto como parte de su servicio social en la preparatoria comenzó Knock Out To Bad System, escuela de boxeo que se mantiene hasta hoy de manera gratuita y accesible para todos.

UN PROYECTO DEL TEC DE MONTERREY

El Encuentro de Líderes con Sentido Humano del Tec, reconoció a Knock Out To Bad System (KotoBadSystem) como uno de los mejores cinco proyectos a nivel nacional. Edgar ve que el deporte no solo es la oportunidad de hombres y mujeres de para mejorar su salud, sino además de escapar por un breve periodo de tiempo de sus problemas y dificultades diarias.

Junto con su padre vendió comida para adquirir material como guantes y sacos de box, además de conseguir que les prestaran el centro comunitario de la colonia Omega y así poder dar clases tres días a la semana.