La idea de ser un grupo no cruzaba por la mente de nadie, hasta que un día, el abuelo escuchó a Leonardo, a Damián y a la madre de ambos, en acordeón, voz y guitarra, respectivamente, interpretar una melodía. “Deberías llevártelos a una plaza para que saquen dinero y ellos tengan dinero para gastar” , sugirió el abuelo.

“Me llamaba la atención y me enseñó a tocar las mañanitas para mi mamá” , dijo Leonardo. Hasta ese momento, nada hacía advertir que al paso de los años, sus nietos serían seleccionados en un concurso televisivo de talentos que les abrió las puertas al mundo del espectáculo.

“Yo me acuerdo que cuando cantábamos en la plaza de Arteaga nos decían: ¿cómo se llaman?, y nosotros les decíamos que no teníamos nombre. Ya cantando y sin nombre” , recuerda Damián.

Una corazonada de su madre la llevó a inscribirlos en las audiciones del show de talentos “La voz”, y recibieron el llamado. “Yo me emocioné porque desde chiquito quería ir (al concurso)”, detalló Leonardo. “Yo me emocioné, pero sentí mucho miedo, dije: ¡no manches, ¿y si me equivoco en medio del escenario?!”, confesó Damián.

La fama no es algo que pese en este momento a “Los Cedillo”. “Bien chido, de hecho ahorita que salimos nos pidieron tomarse una foto con nosotros en el centro”, relata Damián, a quien le hace feliz que las personas se sientan felices de tener una fotografía con él y su hermano.

Tampoco es algo que los desoriente. Ambos saben que el camino apenas comienza, y que el éxito se forja con esfuerzo. Desde sus diez años de edad, Damián no echa en saco roto la frase de la muñeca Barbie, “sé lo que quieras ser”. “Yo les diría que se enfoquen en lo que ellos quieren para poder lograrlo, porque si no se enfocan no van a poder hacerlo, pero todo se cumple”.