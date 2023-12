De inmediato Fernando formó un equipo con sus amigos, se pusieron manos a la obra y en aquella ocasión, su primera incursión en el mundo de la robótica, compitieron en León, Guanajuato con un robot de piezas tipo LEGO en el que no les fue tan bien, pero Fernando se divirtió mucho y no se rindió.

“Armamos un robot chiquito que cumplía varios retos...”, platica.

Era 2017.

En el segundo concurso, que fue a nivel nacional, un concurso denominado Vex Robotics, y en el que Fernando era el capitán de un equipo de tres personas, sacó el segundo lugar y consiguió un pase al Mundial de Robótica, en Kentucky.

“Ya era un robot más grande, con materiales de aluminio, y ahora sí metimos tuercas, tornillos”.

Fernando contaba entonces con 18 años.

“Pasó el tiempo y a mí me encantó la robótica, me gustaba mucho la competencia, me gustaba decir ’yo hice este robot’”.

¡CONOCE MÁS PERFILES DE CÍRCULO DE ORO 2023! Innovación hidráulica: La vocación por el cuidado del agua que surgió de una tarea escolar en el Tec de Monterrey

Cuando ingresó a la carrera de Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey se hablaba de tú con los investigadores del laboratorio sobre programas, materiales, diseños y construcción de robots.

Y cada clase que tomaba la podía aplicar en esa materia.

“Era de que hoy aprendí en una clase qué materiales son más resistentes, voy con mi robot y veo cómo son de resistentes. En estática qué tantas fuerzas tiene que llevar el robot, donde poner los centros de gravedad, qué tanta tracción le vas a poner a tu robot”.

Toda vez que logró contagiar en sus compañeros su interés por la robótica, gracias a sus habilidades para aplicar las matemáticas y la administración en la creación de este tipo de dispositivos que han dejado ya de pertenecer al futuro para irrumpir en el presente.

Siendo apenas un estudiante, impartía cátedra a sus compañeros sobre diseño y construcción de robots, su intención era compartir sus conocimientos y fomentar la competencia.

“Quería que mis compañeros estuvieran al mismo nivel que yo, me gustaba mucho ayudarles y enseñarles para que pudiéramos competir en un buen nivel”.

No obstante, Fernando sería el único en perseverar.

“Tuve muchos compañeros de equipo, unos se graduaron, otros se fueron saliendo, yo fui el único que estuve constante esos cinco años porque a mí me apasiona mucho”.

Su interés por estas máquinas lo ha llevado ya a ganar seis competencias de robótica, cuatro a nivel nacional y dos internacionales.