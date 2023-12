“Si este es un rancho, no veo por qué no puede ser un refugio de biodiversidad y, asimismo, tener productividad, para beneficiar a ambos bandos: a la naturaleza y a los seres humanos”, señala.

“A mí me duele mucho ver eso, porque desde pequeño tengo esa fijación con la naturaleza. Me encanta. Por eso dije: ‘no voy a ser igual a ellos’. Yo genuinamente quiero hacer un cambio y que las cosas se hagan bien, no a medias o nada más por compromiso, que de verdad nazcan”.

El contacto con la naturaleza es clave, y hasta obligatorio, para esta transformación. Por ello, construirá un rancho de lavandas, un lugar de retiro donde las personas disfruten del ambiente y la experiencia del campo.

Ser joven no te hace menos: tienes ideas frescas y ganas de trabajar, sin temor a invertir, conocer y explorar. Alberto está convencido de ello, a pesar de los cuestionamientos que vivió. ¿Por qué, si aún no sabe qué hacer con su vida, arranca un negocio?, ¿o, en todo caso, por qué no estudia una carrera relacionada con la agronomía?, en lugar de entrar a Arquitectura en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM). Ese tipo de comentarios no le desalientan, “lo único que hacen es demostrar que sí se pudo hacer algo”, asegura.