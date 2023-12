“Me gusta mucho inspirarme con la música, compartir con mis seguidores lo que hago en mi día a día, darles tips. Yo suelo editar mis videos por la noche, me considero un ser nocturno porque suelo dormir durante el día y luego por la noche hago lo mío, me inspira más, lo disfruto mucho más”, comparte Marco.

“Al principio fue difícil que comprendieran que yo quería hacer esto, dedicarme a editar videos y mostrárselos al mundo, pero luego confiaron mucho en mí”, relata Ralf, quien actualmente vive en la Ciudad de México y constantemente está en busca de nuevos retos.

Nunca se imaginó que probar de todo lo llevaría a ser elegido como el personaje principal de la película de Netflix “Anónima”, que retrata las relaciones sociales que se dan entre los y las adolescentes de hoy, por medio de las redes virtuales.

“No sabía que yo podría actuar, pero ahora ya lo hice y me gusto mucho la experiencia; la verdad no sabía que iba a ser influencer, no sabía que sería actor, hoy me digo que quiero experimentar todo lo que pueda”.