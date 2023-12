“Me enseñó que lo que muchas veces parece imposible, sí se puede terminar logrando cuando tienes la combinación de los adversarios correcta. Entonces, fue una forma de yo darme cuenta de que puedo aspirar a cosas grandes y, a pesar de que parezcan difíciles, siempre habrá una manera de lograrlo, si realmente lo quiero lograr, y darme cuenta que el esfuerzo sí rinde frutos”.

En una etapa de la vida en la que la diversión puede tomar para algunos mayor interés que el estudio, Sylvia Elena optó por trabajar, aunque ello significara un doble esfuerzo. “Yo empecé a trabajar desde chiquita en la carrera. A pesar de que me involucraba muchísimo tiempo, me ayudaba a entender mucho mejor las clases y lo que me estaban enseñando, y podía sacar mejor provecho”.

Reconoce que hubo momentos de sacrificio, pero que se esmeró siempre por encontrar el equilibrio entre sus objetivos personales, la familia, las amistades y actividades como la danza y los idiomas.