Sus esfuerzos no fueron en vano, los directivos de la institución notaron una iniciativa innata, por lo que la invitaron a participar en una convocatoria para formar parte de la segunda compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo.

El trabajo de Denise en el parque no solo le ha permitido experimentar la magia de Disney todos los días, sino también conocer a personas de todo el mundo. Pero lo más emocionante ha sido encontrarse con mexicanos y, sorprendentemente, con compatriotas coahuilenses que celebran su logro. La emoción compartida con quienes entienden su amor por Disney y la importancia de su trabajo ha sido una experiencia extraordinaria.

Cuando Denise reflexiona sobre su llega a Disney, recuerda que hace un año aplicó a una beca para acudir a España, que no logró conseguir. Sin embargo, considera que “todo pasa por algo”, pues de haberla obtenido, no hubiera podido estar viviendo este sueño.

Consciente de que su estadía es temporal, Denise ya está buscando oportunidades para quedarse y continuar creando magia en el parque. Para ella, trabajar en Disney es más que un trabajo; es una oportunidad de ser parte de la magia que hace que Disney sea tan especial.

MÁS ALLÁ DE LA MAGIA DE DISNEY

“Es una experiencia que me ha permitido volverme más independiente, más responsable, sobre todo aprender la filosofía de trabajo que tienen, de crear magia todos los días y que no solo es para los clientes, sino para ti también”, cuenta la saltillense que aún no puede creer que parte de su uniforme son unas orejas de Mickey Mouse.

Denise ya traía la magia consigo, desde que estudiaba la licenciatura en Administración de Empresas, su plan era trabajar en el extranjero, aprender otro idioma, conocer gente y sobre todo, ser parte de algo más grande. “Me está gustando mucho la ciudad, la vida aquí. No tengo un plan específico, porque la vida da muchas vueltas”, señala.