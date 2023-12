“Somos más que un cuerpo”, es la frase que ha ayudado a María Magdalena Orta Recio en su relación con la comida y con ella misma.

Cuando tenía 12 años empezó la pesadilla. Magda quería estar a dieta, mantener su cuerpo “en forma”, y por eso dejó de alimentarse.

Así, con el tiempo, apareció por primera vez el Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) que la ha llevado a querer ayudarse a sí misma, pero también a compartir su aprendizaje con otras personas.

“El cambiar era algo horrible para mí, yo pensaba que estaba haciendo algo mal porque subía de peso, fue muy difícil entender que es una enfermedad de la que todavía no me recupero al cien por ciento, pero hoy sé que sí se puede salir adelante con amor propio y entendiendo que la vida no solo es estar a dieta”, comenta Magdis.