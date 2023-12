“El dinero se necesita, pero igual llega haciendo lo que tú quieres hacer. Tal vez tienes que empezar trabajando más horas y ganar un poco menos, pero es lo que tú quieres; es no ir en contra de la corriente. Tú sientes cuando estás en contra de lo que quieres, por eso a veces estamos mal humorados o no vivimos como queremos y todo te juega en contra... Es tomar la decisión, creérsela... decidir hacer lo mejor posible y aceptar lo que conlleva; es elegir darlo todo y aceptar lo que venga. Es tomar la decisión”.

“El realismo en mi pintura ha sido más un reto personal: saber que puedo hacer algo idéntico, pero ya estoy buscando alejarme un poco de eso, estoy intentando buscar un trazo más suelto, una pincelada más libre y expresiva, más simple, más honesta; que no sea copiar una foto, sino mejorarla; que se vea resulta intelectualmente; que se vea que la pinté yo, y no que la pudo haber pintado cualquier persona. El asunto con los artistas realistas es que solo los diferencias por sus temas, no por su técnica, porque son todos muy iguales. Estoy en esa búsqueda de un estilo propio”, asegura el artista que actualmente está trabajando en una obra para el Salón Internacional del Caballo (SICAB), y continúa su formación artística en la Barcelona Academy of Arts, universidad reconocida por su academicismo.