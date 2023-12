En esa memoria, que no tiene una fecha exacta, Miriam es una niña en la colonia 26 de marzo, en Saltillo, donde nace el viento austro y se sabe que la gente es valiente. En ese momento, faltaban más de 10 años para la construcción del emblemático Biblioparque Sur. Sin embargo, en esas calles, había algo que le daba identidad y color: la competencia anual de bicicletas organizada por la dueña anónima de un puesto de pollos asados.

Sin sacrificio, no hay victoria. Así lo afirma Miriam Nataly Olvera González con una sonrisa desafiante, pensando en la lección más importante que el deporte le ha enseñado. Lo dice porque, de sus 25 años , ha pasado 15 compitiendo en eventos formales. Lo dice gracias a las más de 60 medallas que ha ganado, con más de 40 en la lucha. Esta es su filosofía de vida porque, como ella admite, es una persona muy competitiva en todos los aspectos de su vida. Siempre da lo mejor de sí y está decidida a ganar. Ese es su camino.

Desde entonces, se veía en ella la garra, la tenacidad y las ganas de ganar. Ese triunfo en la infancia fue un presagio tenue de que, mucho después, en 2018, ganaría la medalla de oro en lucha en los Juegos Panamericanos Juveniles en Fortaleza, Brasil. La misma risa que experimentó en su niñez al ganar una carrera de bicicletas la sentiría años más tarde en el punto más alto del podio, con los brazos alzados y la medalla de oro en el cuello, representando a lo mejor de México frente a todo el continente.

¿Cómo llegó a este punto? Irónicamente, en el caso de Miriam, fue casi un accidente. La disciplina es suya, es cierto, pero todo comenzó en su adolescencia.

En esos años, ella y su hermano estaban “muy gorditos”. Su madre les pidió que se inscribieran en alguna disciplina. Entonces, ambos fueron al Estadio Olímpico. Siguiendo la corriente predominante, Miriam consideró que el atletismo era “más para mujeres” y fue a preguntar por el equipo. Aunque recibió un trato amable, la respuesta fue negativa. En ese momento, no estaban reclutando porque las pruebas regionales ya estaban cerca. Si realmente le interesaba, debía esperar y volver más tarde.

Para evitar regresar a casa con las manos vacías y elegir un lugar lejano para pasar el tiempo, preguntó en el equipo de lucha, igual que su hermano. Allí le dijeron que sí, que era bienvenida en ese pequeño cuarto con algunas colchonetas tiradas en el suelo. Aunque no le advirtieron que era inusual en Coahuila y que era “evidentemente” la única mujer, y que sus compañeros hombres eran mayores.