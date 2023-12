Jorge Madrazo Fanti es una fuerza de la naturaleza: generoso, curioso e indómito. El planeta lo llama. Y el joven lo escucha latir, hablar, como amigos que tienen su idioma secreto. Quizá él no se da cuenta de que sus ojos ámbares parecen estar mirando directamente al futuro, y su risa familiar da la sensación de que todo está saliendo de acuerdo a un plan maestro y sincero. No sorprende que, a sus 26 años, ya sea un científico prometedor, oh, true nature’s child!

Cómo no, si desde niño, Jorge estaba enamorado de los dinosaurios. Su padre lo llevaba a General Cepeda a buscar restos calcificados que conserva como tesoros. Su abuelo lo llevaba al Museo del Desierto a pasear entre esqueletos de reptiles antiguos, o h, little fossilistic kid!

¿Cómo no, si pasaba horas en el patio de su casa viendo a las hormigas en su hormiguístico actuar? ¿Cómo no, si acechaba a las lagartijas tomar sol por puro asombro? ¿Cómo no, si desde pequeño siente una fascinación anormal por alimañas poco carismáticas? ¿Cómo no, si sus tardes estaban llenas de documentales de Discovery Channel, de National Geographic, de Animal Planet? ¿Cómo no, si tenía héroes poco convencionales como el Cazador de Cocodrilos, Steve Irwin? Oh, savage lizardy boy!

Jorge Madrazo Fanti en verdad es un hijo de la naturaleza. Pero esa rareza encantadora que lo caracteriza, también le dejó una cicatriz. La cicatriz de las burlas de otros niños y niñas, compañeros de primaria y secundaria que lo apartaban, le hacían sentir que si no tenía los intereses convencionales del grupo, no iba a encajar nunca con ellos. La autenticidad, como una flor silvestre, a veces germina en soledad, oh, untamed solitary son!

La naturaleza, dicen, siempre encuentra su camino: por eso en las calles de concreto, de entre una grieta, a veces se alzan flores rebeldes o indóciles follajes se extienden reclamando edificios abandonados diciendo: somos uno y al mismo tiempo este espacio siempre fue mío. Así le ocurrió a Jorge, quien ya en preparatoria, mató el qué dirán para atizar otra vez a esa voz que siempre lo ha nombrado con familiaridad, come, oh, wise young man!