“Es irte actualizando y adaptando a las circunstancias actuales. Obviamente es prueba y error, hay cosas que no han funcionado al cien y pues las cambiamos. Yo creo que de eso se tratan los negocios, tienes que arriesgar y no ver como errores, sino como aprendizajes”, enfatizó Eloísa.

AMOR DE HERMANAS

Los conflictos comunes entre hermanas no se dieron de niñas y no se dan de adultas y socias. “Siempre hemos tenido una buena relación, pero si tuvimos que dividir tareas, porque si no todas queríamos intervenir en todo y no se concretaban las cosas”, consideró Daniela.

“Al contrario, como que nos ha hecho tener una relación diferente. Ya no solo como de hermanas, sino que es ya como que de colegas y de amigas en el negocio”, complementó Eloísa.

Las hermanas recomiendan emprender sin miedo. Aunque reconocen que ellas tuvieron una red de apoyo en sus padres, invitan a aventurarse aún y cuando no se cuente con ese soporte emocional, pues lo peor que puede pasar, es el que el negocio no funcione.

“Creo que a nosotros nos ayudó muchísimo que nuestra familia es de emprendedores, entonces el apoyo de nuestros papás, fue sumamente importante a emprender sin miedo. Mi consejo para los que no tienen ese empujoncito que a veces necesitamos, es perder el miedo”, dijo Eloísa.