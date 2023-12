Sofi ya sentía que estaba viviendo un sueño. Pero eso era solo el comienzo. Si alguien le hubiera dicho que en 5 años su destino sería la “ New York Film Academy ” de Los Ángeles, quizá no lo hubiera creído.

Así, la pequeña Sofía, aquella mini Hannah, se ve así misma con 20 años cumpliendo sueños que para otros son apenas fantasías lejanas. Por ejemplo, nunca creyó tener la oportunidad de trabajar en el Studio Lot de CBS. Que para quienes no sepan, este estudio de televisión cuenta con 18 sets en donde han grabado series como The Ellen DeGeneres Show, Brooklyn Nine-Nine, That ‘80s Show y America’s Got Talent.

La cuenta de TikTok de Sofía es justo un reflejo de todo eso. Le encanta recrear escenas de películas, hacer lipsyncs y get ready with me. Y no es por nada, pero lo hace increíblemente bien. Lo mismo opinan sus más de 417 mil seguidores.