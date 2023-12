Recién terminó la preparatoria, tiene tan solo 17 años y ya asume la responsabilidad de estar tanto en la selección mexicana juvenil como en la mayor, un reto que no ha sido sencillo ni en la rigurosidad de los entrenamientos.

Ángela optó por el arco y la flecha en lugar de la gimnasia, deporte que practicó en la infancia, pero que dejó de lado cuando tuvo su primera experiencia en el campo de tiro.

“No me veía más lejos de lo que ahora me veo. Quiero seguir compitiendo en esto, viajando y participando en competencias internacionales, tirando por medallas. En la gimnasia, realmente no veía un futuro. Mis padres siempre me han apoyado. Me pidieron que asistiera a una última competencia, y si no me gustaba, me ayudarían a buscar otro deporte. También probé voleibol y básquetbol, pero ninguno me llenó tanto como para seguir haciéndolo y querer elevar mi nivel”, relata Ruiz.