Andrea Delgadillo Monsiváis

Andrea Delgadillo Monsiváis

A veces, en Saltillo toca pelear el doble por las oportunidades deportivas, sobre todo en las universidades donde no siempre caen ni apoyos económicos, ni académicos. De esta manera, Andrea Delgadillo Monsiváis se lanzó a Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León encontró la oportunidad de explotar al máximo su capacidad para el flag football, como receptora. (Just to let you know, el Comité Olímpico Internacional declaró que el flag football será deporte olímpico a partir de la edición 2028 en Los Ángeles). Constancia y disciplina fueron las claves que la llevaron a embarcarse en un deporte totalmente desconocido, a sus 15 años, y convertirse en una campeona y referente mundial.

“Inicié jugando en la preparatoria de la Universidad del Valle de México (UVM). Al principio no sabía absolutamente nada de este deporte y unas amigas fueron las que me invitaron a formar parte del equipo”, explica Andrea. Sin duda, la selección mexicana de flag football no pudo haber elegido a una mejor receptora, pues en el 2022 ganaron los World Games, además de obtener el segundo lugar del continente este 2023. Cabe recalcar que los World Games son organizados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y son la máxima justa a disputar en la disciplina. MÁS ALLÁ DE LA CANCHA La experiencia previa de haber practicado futbol y basquetbol le ayudó a acercarse al deporte. Pero, ¿quién es el que le da todo ese boost de energía? Su papá.

En 2011, cuando Andrea estaba a punto de cumplir 15 años, su papá, Daniel Delgadillo, falleció en un accidente. Y aunque fue un golpe durísimo en su vida, esta pérdida es la razón por la cual se entrega al máximo en cada partido. “En juegos o torneos importantes es una forma de conectar con él, decirle que al final lo hago porque sé que a él le gustaba y porque a mí me gusta mucho. Es un deporte que me cambió la vida y es algo muy bonito para mí que me ha funcionado”, explica la saltillense. La carrera de Andrea está marcada de manera importante por las oportunidades que recibió en la UANL, de donde egresó como arquitecta y está a punto de titularse de la maestría en Ciencias con Orientación en Asuntos Urbanos.

El deporte le ayudó a escapar un poco de la tragedia sufrida por su papá, además de alejarla de la depresión y vicios que tentaron su inestabilidad tras la pérdida. ¡CONOCE MÁS PERFILES DE CÍRCULO DE ORO 2023! Sueños Olímpicos: El camino de Ángela Ruiz en el tiro con arco rumbo a París 2024 VISTIENDO LOS COLORES AURIAZULES El ejercicio es la mejor medicina, y qué mejor que también te dé la oportunidad de pagar toda una carrera universitaria haciendo algo que disfrutas. En San Nicolás, capitaneó a Tigres durante cuatro años, de los cuales la ‘Uni’ fue la campeona en flag football de la Universiada Nacional en 2018 y 2019. Además, como delegación, la UANL no pierde el primer lugar del medallero de la justa desde 2005.

La receptora está completamente agradecida con su universidad, pues no pagó ninguna cuota, ni a su universidad, ni a su facultad; además, recibió el apoyo de una comida especializada para su deporte en el comedor de la Dirección General de Deportes, al que solo acceden los mejores atletas de la institución. Siempre estará agradecida de que la UANL le apostó al darle una beca completa, tanto en licenciatura como en maestría, a cambio de vestir los colores auriazules a nivel nacional. MÁS FLAG PARA MÁS GENERACIONES La UANL está echándole todas las ganas al flag football. Ahora está comenzado a ofrecer hospedaje a jugadoras foráneas, creando una oportunidad más amplia para las siguientes generaciones.

Andrea no se guarda ni un poquito de su experiencia, ya que desde hace dos años es coach de niñitas. Cuando da sus clases se transporta a su ‘yo’ de chiquita, recordando a esa pequeña que no tenía ni idea de qué era ese deporte, pero que con el tiempo se enamoró perdidamente. De esta manera, Andrea se da cuenta que la competencia ahora es durísima. En todas las prepas existe al menos un equipo de flag football, así que las chicas tienen que echarle el doble de ganas para destacar. Queda claro que para Andrea el flag es un deporte que cambia vidas, y a ella no solo le abrió las puertas al mundo, sino que además apareció en uno de los momentos más complicados de su vida.