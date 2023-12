La vida de los jóvenes hace 20 años no era la misma. Ni hablar de quienes vivieron la flor de su juventud en los noventas u ochentas; para ellos, es un hecho que, con todas y cada una de las facilidades y herramientas que tenemos en pleno ‘veinte veintitrés’ -que ‘en sus tiempos’ no existían-, hoy todos y todas lo tienen ‘regalado’.

No se detuvo. Por sus propios medios y por su propia cuenta, se fue a probar suerte. Afortunadamente, pese a que no tenía a ningún conocido, encontró la manera de entrar al estudio ‘ Reina Negra ’, donde ya tiene cuatro años como artista del tatuaje.

“Lo único que hay que hacer es tener paciencia y entender que el sol brilla para todos. Lo que a mí me hizo lograr y llegar a donde estoy, porque no tuve apoyo de nadie, fue que no dejé de creer en mí: yo dije ‘yo lo voy a lograr’. Te tropiezas y está cañón, pero no hay de otra. Se ve imposible, pero, si te mantienes concentrado, ves para en frente y dices que lo vas a lograr, lo vas a lograr”.