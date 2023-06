Conoce al nuevo dinosaurio de Coahuila; es el primer troodóntido que se encuentra en México

La prueba de la existencia del troodóntido en Coahuila es una parte del cráneo del dinosaurio, el cual mide poco más de diez centímetros y fue localizado en el municipio de General Cepeda. Este es uno de los animales más inteligentes de su época.

El camino para confirmar su descubrimiento no fue fácil. En entrevista para VANGUARDIA, los paleontólogos Martha Carolina Aguillón Martínez, miembro del equipo de Investigación, y Héctor Rivera Sylva, jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto, relatan que fue en marzo de 2007 que encontraron esta pieza.

Era temporada de campo y visitaron un ejido en los límites de Rincón Colorado en el municipio de General Cepeda. Durante poco más de 15 años trataron de identificarlo, incluso, viajaron a Canadá y lo mostraban a colegas, sin éxito.

“Yo lo tenía en mi área de OFNIS, objetos fósiles no identificados, que son objetos que he encontrado a lo largo de todos estos años de prospección y que no logro identificar”, relató la paleontóloga.

Fue hace dos meses que por fin lograron confirmar que se trataba de un troodontido, y es el primero que se identifica en México.

Conocer qué tipo de dinosaurios vivieron hace millones de años no es tarea fácil. Los paleontólogos explican que de todos los animales y plantas que han existido en el planeta a lo largo de 400 millones de años, se calcula que solo un 8% tienen potencial de convertirse en fósiles.