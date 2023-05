Falta de planeación pasa factura a la región Centro

También se informó que habría inversiones millonarias en el mes de abril, pero estas no se han reflejado en el pago de nómina. Los trabajadores tuvieron que tomar las calles e instalaciones. Tenían tres semanas sin recibir sueldo. El grado de desesperación subió y anunciaron que si no recibían su sueldo, apagarían la coquizadora, parte esencial de la empresa. A partir de ese día es común ver nuevas protestas y reclamos entre empleador y sus trabajadores.

Al finalizar la marcha de apoyo en la Plaza Magisterio, el entonces alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, no dudó en tomar la palabra. “ Vamos a salir adelante, porque como el ave fénix, que de repente caía, pero cuando resurge, resurge. ¡Y agárrense porque AHMSA no termina aquí! ¡AHMSA va para muchos años! ”

El 30 de mayo del 2019, a las 15 horas con 30 minutos y en una época en que la temperatura ambiental rebasa los 36 grados centígrados en el municipio de Monclova, miles de ciudadanos tomaron el boulevard Pape para manifestar su apoyo a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). Todo esto en el marco de la detención de Alonso Ancira, dueño y hoy ex integrante del Consejo de Administración de la empresa siderúrgica.

Para la realización de este reportaje se buscó al secretario de Economía en Coahuila, Claudio Bres, pero no respondió. El equipo de prensa de la dependencia y del Gobierno de Coahuila atribuyeron la ausencia de información al proceso electoral que vive el estado. La veda electoral no se los permite, argumentaron.

Ismael Leija, indica que hay más de 10 mil empleados afectados, una cifra importante si se consider que la zona metropolitana Monclova-Frontera que comprende de los municipios de Monclova, San Buenaventura, Castaños y Frontera cuenta con una población de 374,247 habitantes de acuerdo a información de Data México, del Gobierno Federal con corte al 2020.

Para no afectar a la población en general, los empleados se manifestaron en la empresa donde exigieron el pago de su sueldo.

Ismael Mejía Escalante, líder sindical, jamás pensó que estarían en esta situación. Recuerda que en los primeros días del mes de diciembre cuando pasaba por el libramiento Carlos Salinas de Gortari, desde donde se ve toda la planta 1 y 2, pensaba con tristeza que no durarían ni 15 días sin producir, y ya llevan cinco meses.

La manifestación concluyó, pero el sueldo no llegó. “ Entendemos la situación por la que pasa la empresa, pero nos estamos muriendo de hambre ”. Tenemos tres semanas sin sueldo, se escuchó en una nueva manifestación realizada un par de días después.

El ingeniero Alfredo Maldonado quien se identificó como empleado de confianza en los departamentos 5 y 6 de Altos Hornos, aseguró que tenía dos quincenas sin recibir pago. Al mismo tiempo en que pedía paciencia. “ Es tiempo de aguantar...es una situación normal... Estamos pasando un proceso crítico, difícil en la empresa, pero se tiene que resolver...AHMSA es una empresa que no se puede quebrar así porque sí ”.

“ No soy acarreado, soy un empleado afectado. A ver si así nos voltean a ver ”, fueron parte de las consignas de trabajadores que tomaron las calles con credencial de trabajo en mano.

Desde los primeros días de diciembre que no hay nada de movimientos, solamente las coquizadoras de ambas plantas.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado como ejemplo este caso para indicar que en su sexenio no se tolerará la corrupción.

La crisis que hoy se vive se debe a problemas legales de Alonso Ancira. Él fue acusado de sobornar al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para que comprara la planta de Agronitrogenados a un sobre precio en el año 2014.

“ Es lo que siempre hemos alegado todas las cámaras empresariales en Monclova que no han llegado (nuevas empresas). Tenemos más de 15 años que no llega ninguna empresa. Ninguna empresa grande generadora de empleos, de economía para la ciudad ”.

La población de la región sabe que la incertidumbre laboral que se vive a causa de la crisis que atraviesa Altos Hornos es solo el síntoma de una enfermedad al considerar que no hay un proyecto económico para Monclova. Así lo indicó el economista lagunero Daniel González, en la edición pasada de SEMANARIO. La economía depende de una empresa.

La situación se torna complicada si dejan pasar más tiempo, advierte el economista. Al indicar que el entorno social se ve impactado. No solo los trabajadores directos, también los jóvenes recién egresados.

En Coahuila no tenemos ningún caso donde una región dependa sólo de una empresa. El economista Antonio Serrano Camarena, recordó que “ Algo parecido sólo en Ciudad del Carmen, pero con Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo ”.

El problema a corto plazo será por el reparto de utilidades.

“No va a haber reparto de utilidades, obviamente la empresa está quebrada y conforme pasen las semanas, cada vez más trabajadores van a empezar a dejar de recibir su salario y segundo cada vez más trabajadores van a quedar al aire. Aunque no han sido despedidos, no van a recibir su salario y entonces va a empezar a ponerse una situación muy profunda y muy problemática legalmente hablando”, dijo.

Agregó: “entonces una vez dicho esto, en un año y medio que venga el escenario de mediano plazo tú vas a tener ya una descomposición muy fuerte desde la perspectiva financiera que es la que nos aqueja hoy, pero además se te van a sumar una serie de problemáticas legales, que hoy se están cocinando”.