Fabián se había ido a vivir a Sinaloa después de casarse, y ese verano, el de la desaparición de su hermano, viajó a Torreón de vacaciones. Un mes antes se despidió. “No te vayas güey, qué tal que me muero y ya no me ves”, le dijo Edson cuando iban a la central de autobuses.

“Nos hemos enseñado a vivir con la ausencia, enseñado a vivir, pero no a sobrevivir. Hace falta en cada navidad, año nuevo, cumpleaños, hace falta cuando estamos reunidos en la mesa. Es inevitable recordar que él no está, que le quitaron su oportunidad de vida; no tuvieron las agallas de haberlo dejado en alguna parte si es que lo mataron; para tener esa tranquilidad, tener un lugar donde llorarle, eso nos quitaron también”, comenta Fabián de la Rosa desde su casa.

La historia de Marvin

A los 16 años, Marvin pidió permiso a su madre para irse a trabajar al corte de la uva, después de que coyotes llegaran a reclutar jóvenes al ejido.

“No nos dijo a qué estado. Ya no supimos nada. Mi padrastro lo dejó ir para deshacerse de él. Vivíamos en una situación donde siempre nos explotó. Se quedó con todo lo que mi mamá dejó”, relata María del Carmen vía telefónica.

María del Carmen, Carmela, es la hermana mayor y quien siempre cuidó de sus hermanos. A los 10 años él cuidaba de Marvin mientras su madre trabajaba vendiendo ejotes en el mercado de Tapachula.

“Tenía 10 años y ya tenía la responsabilidad de un adulto, cuidaba de ellos. Yo los bañaba, no fui a la escuela por cuidar de ellos, iba a molerle a las vecinas para poder ganarme un pedazo de queso. Me duele lo que les pase a ellos. Porque yo los cuidé. Eran como mis hijos”, cuenta María del Carmen de 30 años.

De Marvin dice que siempre fue un niño trabajador, que ayudaba en la siembra de ejote que vendía su mamá y que más grande, llevaba en el triciclo a su madre para que tomara el autobús rumbo a Tapachula a las 2 de la mañana. Regresaba a casa y a las 6 de la mañana se iba con su machete a trabajar. Volvía a las 12, se bañaba y se iba a la escuela.

Le gustaba manejar máquinas y de grande quería ser operador.

Pero antes de eso decidió irse al corte de la uva.

Marvin se comunicó a los dos días que partió y les informó que estaba bien. Sólo eso, recuerda su hermana.

A la semana volvió a comunicarse.

“Nos habló angustiado, que lo ayudáramos, que estaba escondido en un cerro y ya no supimos nada. No sabemos cómo salió de ahí”, narra la hermana.

Después les hablaron para pedirles dinero a cambio de la vida de Marvin. Les dijeron que estaban en Torreón y les dieron un número de una tarjeta de Coppel. La familia pidió una foto de Marvin. Pero era el dinero o la vida.

No volvieron a saber nada.

“No pusimos ni una denuncia, porque aquí vas y no te hacen nada. No hacen una investigación, ahí ‘espere, nosotros le vamos a hablar’. Fuimos a la fiscalía, de ahí nos mandaron y no nos hicieron caso. Nos mandaban a muchos lugares y nunca nos hicieron caso. Subíamos fotos de mi hermano en Chiapas en Facebook, pero nomás acá”, relata María del Carmen.

Cuatro años después María del Carmen recibió una petición de solicitud de amistad, la aceptó. Y unas personas, ella cree que las mismas que intentaron pedir el rescate, le aseguraron que su hermano había muerto.

“Nos dijeron que él ya había fallecido, que, porque no le habían mandado dinero, se fue a la calle y se murió. No nos dijeron dónde quedó”, recuerda.

La familia, sin posibilidades de viajar a buscar, se resignó.

La madre de Marvin y María del Carmen murió de cáncer. A un hermano lo asaltaron y lo mataron. Y otro más, Eliud Abraham, el más chico de los hermanos, desapareció hace tres años después de irse a trabajar al corte del mango.

“Ya no nos dijeron nada”, cuenta María del Carmen sobre su hermano desaparecido.

Y en todo este tiempo, la hermana asegura que nunca perdió la fe de que Marvin estuviera con vida. A pesar de que le celebraban misas como si estuviera muerto, ella muy en el fondo afirma que nunca perdió la fe.

“Había ocasiones en que me sentía angustiada, les hablaba a mis hermanos, me siento rara, siento que alguien me falta, que alguien está mal. Contrólate, recuerda que mi hermano ya está muerto, me decían. Siento que tiene algo, cuidé a cinco hermanos, mi mamá tuvo que trabajar para nosotros, fui como mamá para ellos”, insiste a la distancia.

Por eso cuando su esposo llegó a darle la noticia que su hermano estaba vivo, se paró de inmediato, miró el video y se quedó en shock, según relata. Quería salir corriendo a abrazarlo, pero todavía faltaba un largo trayecto, sin dinero, hasta Torreón.

“Me cayó como una bendición de Dios”, dice la hermana y se escucha por teléfono que llora.

Ella y su esposo llegaron de aventón con un trailero hasta Monterrey y de allí se vinieron en autobús a Torreón.