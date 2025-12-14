Chef Amanda y chef Paty: norteñas, parrilleras y herederas del fuego

El fuego reclama a los suyos. Las chefs Amanda Covarrubias Martínez y Patricia Arredondo Sibaja fueron elegidas desde niñas, aunque no cumplirían con su llamado hasta tiempo después. Las brasas le hablaron por primera vez a la chef Amanda, de 49 años, en Casas Grandes, Chihuahua, de donde es originaria, cuando veía a su tía, hermana de su abuela, cocinar en una estufa de leña grandota. También las escuchó susurrar desde la parrilla en la que sus tíos y primos se reunían a preparar carne asada, quiso acercarse, responder a las voces, pero no la dejaron. “Hazte para allá, tú eres niña”, le dijeron, las mujeres van en la cocina, no alrededor del asador. Ellos no sabían que el fuego ya la había elegido.





A la chef Paty, de 57 años y originaria de Piedras Negras, le hablaron en Matías Romero, Oaxaca, de donde era originaria su mamá, cuando, a los 6 años, fue a conocer a su abuela. La vio cocinar en un fogón de leña tortillas de maíz. Allá, en los ranchos, el fuego es una responsabilidad y así fue como le perdió el miedo: metiendo las manos en el sartén caliente para preparar las tortillas de maíz. Ya había sido marcada. El fuego las dejó andar. A la chef Paty, con 30 años de trayectoria, la llevó a estudiar en una secundaria técnica agropecuaria en Chiapas, donde creció. Ahí aprendió a hacer conservas, a trabajar los lácteos y de apicultura. Más tarde, trabajando en una dependencia de gobierno, viajaba cuatro horas a la capital del estado para tomar diplomados y certificaciones en gastronomía. También se enamoró de la repostería.





Mientras que a la chef Amanda, con 22 años de dedicarse a la cocina, la condujo a dejar la carrera de Filosofía (después de ir a una boda y probar un asado, con tortillas de harina, que la hicieron despedirse de Platón, Sócrates y Aristóteles) e irse a estudiar a Pasadena gastronomía, en la California School of Culinary Arts, y luego una especialidad en Alternative Cooking Techniques, en el Cooking and Hospitality Institute de Chicago, Illinois. Luego, el fuego las unió. Enamorarse exacerbó el llamado, las sensaciones, los sabores y el hambre de crear. Se complementaron. Mientras Amanda va a la carrera, Paty mantiene la calma y recuerda los detalles que se pueden escapar. Son la pizca de sal que hacía falta en la otra. Y, en 2021, las llamas trajeron a Las Norteñas.





Sin haberse visto todas en persona, Las Norteñas, entonces integradas por tres parrilleras (Amanda, Paty y Judith Herrera, de Ciudad Juárez), se animaron a inscribirse a un concurso de grill en Puebla, con la chef Amanda como su capitana. Obtuvieron el primer lugar en postre, con un pay de manzana que, por primera ocasión, la chef Paty hizo en la parrilla y no en un horno; y que además les consiguió un pase para ir a Bélgica. Ya en llamas, los concursos no pararon. La determinación y la dedicación tampoco. Las chefs son las encargadas de idear el menú para cada competencia, buscan nunca repetir un plato. Se dedican a practicarlo y precisarlo semana tras semana, hasta que queda justo como lo ambicionaron, no se conforman con menos. Se han llevado 31 premios en total: 17 primeros lugares (incluyendo los All Around), nueve segundos y cinco terceros.





Entre sus victorias, se incluyen tres conseguidas en 2024 en el Gran Iberoamericano de Cali, Colombia, donde obtuvieron el primer lugar en postre, con un mostachón de maracuyá, creación de la chef Paty, segundo lugar en pollo y el segundo lugar en el All Around. En 2025 volvieron a ir, esta vez como juezas. Aunque, siendo sinceras, prefieren la adrenalina y la presión de competir. Es para lo que están hechas. Y ahora se preparan para asistir en 2026 al BBQ European Championship, en Suiza. Ellas son la prueba de que las mujeres mexicanas pueden parrillear donde sea. Además, ambas chefs, en su labor como maestras en la Licenciatura en Gastronomía y Gestión Restaurantera en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), ayudan a que las próximas generaciones escuchen el llamado de la lumbre.





El fuego no las eligió al azar, sabía que podrían soportar el peso que iba a poner en sus hombros. No es fácil que los parrilleros varones acepten que un grupo de mujeres le sabe al grill, que les tengan respeto como parrilleras y miedo de enfrentarse con ellas, que las reconozcan como competencia. Sabía que les iba a tocar hasta festejar solas sus logros, porque a los varones les dolía el ego por “perder con mujeres”. Pero ni la chef Amanda, ni la chef Paty, ni el resto de Las Norteñas (hoy integradas por Judith Herrera, Betsabé Gómez, Isamar Cortez, María del Rosario Martínez y Virginia Aguirre) son de las que se echan para atrás o le sacan la vuelta a algún reto. Siempre buscan subirse al podio, porque saben que perder no significa que perdieron Las Norteñas, significa que “perdieron las mujeres” y esa no es opción. Tienen claro a qué van cada que pisan una competencia: demostrar que las mujeres son herederas del fuego de sus abuelas, de sus tías, de sus madres, y de todas aquellas que perdieron el miedo volteando una tortilla en una estufa de leña.

Mostachón de maracuyá 8 porciones | 2 horas Ingredientes - 7 claras de huevo

- ½ tza. de azúcar mascabado

- 1 cda. de vainilla transparente

- ½ cdita. de polvo para hornear

- 70 galletas ritz

- 1 ½ tza. de nuez pecana picada

- 1 barra de queso crema

- 1 tza. de pulpa de maracuyá

- 2 tzas. de azúcar estándar

- 50 g de agar agar

- Azúcar

- Aceite vegetal, previamente congelado Procedimiento 1. Tritura las galletas Ritz. Reserva. 2. Separa claras y yemas de los huevos. En bowl, monta las claras a punto de turrón con azúcar mascabado; añade vainilla y mezcla. 3. Agrega las galletas trituradas y las nueces picadas. Integra los ingredientes. 4. Vacía la mezcla en recipientes cupcakes; coloca en asador a 180°C, hasta que doren. 5. Deja enfriar, vacía la mezcla de maracuyá integrada con el queso crema. Rellena y haz un borde. 6. Integra los caviares de maracuyá; decora con fruta al grill: mango, piña o durazno. 7. Falso caviar maracuyá: mezcla la pulpa con el agar agar y azúcar al gusto. Calienta hasta disolver; deja entibiar. Deja caer la mezcla, gota a gota en un litro de aceite vegetal para formar las esferas de “caviar”. Cuela y reserva.





