Cristina Abugarade: volver a los orígenes, alimentar con la verdad y tangibilizar el cariño

“Estamos comiendo mal la comida mexicana”, dice con convicción la chef Cristina Romero Abugarade, de 34 años. Volver a los orígenes importa no solo por romanticismo; tampoco es un nacionalismo vacío que busca rescatar las recetas originales para su comercialización en masa. Es un grito por la honestidad desde los ingredientes. La modificación del ADN del maíz no solo afecta a agricultores, sino que modifica sabores y entrega pocos nutrientes. Cristina, originaria de Saltillo, este año viajó a Oaxaca para encontrarse con el día a día de los pueblos originarios: zapotecos, mixtecos y chinantecos. En esa convivencia, aún en idiomas diferentes, aprendió su manera de recolectar y preparar los alimentos. “No es humildad, es su cotidianidad”, dice en referencia a las estufas de leña, sus hábitos y maneras de entender la vida.





El origen no es tema menor cuando de cocina se trata. Cristina creció entre banquetes y una cocina gigante en casa de su abuelo, en la colonia República. La mezcla entre dos culturas: la palestino-libanés y la norteña. “Qué increíble poder transformar y tangibilizar tu cariño, tu amor y tu idioma en una comida, en una representación de alimento. Es un lenguaje de amor”, cuenta respecto a sus primeros aprendizajes. En ocasiones especiales, como algún cumpleaños o el Día de las Madres, se servían banquetes con todas sus características: un mantel largo, un camino de mesa, uvas, mucho aceite de oliva. Abundancia.





Se crió en esa fusión en la que conviven carne asada, ollas inmensas con calabazas rellenas, carne con arroz, especias árabes, ajo, tomate, cúrcuma, hojas de parra recolectadas y conservadas en salmuera, calabazas en caldo de jocoque, panqué de naranja, azahar, mantequilla, tabule, aceitunas, pimientos, chiles toreados, keppe, hummus, duraznos, naranjas, mandarinas y chabacanos. Desde los nueve años, la curiosidad por seguir a su madre a todos lados le hizo acercarse al asador y aprender a encenderlo. “Entre más compartes, a más gente llegas, y a partir del compartir representa más el amor, no nada más por ti mismo, sino por un prójimo”, expresa, emocionada. Su narrativa, como afirma ella, es actualmente la cocina tradicional, aunque evita encasillarse para trabajar dando asesorías, colaborando con grupos restauranteros y en proyectos.





Considera que es vital para la cocina actual ser transparentes con los ingredientes y el método de preparación, pues eso recuerda a los chefs que su fin último es la alimentación, y no otro. “Hacemos lo que más nos acomode y no lo que realmente es, parte de lo que procuro mucho es cuidar la tradición, desde el respeto del ingrediente, de cómo lo hacían y, sobre todo, al campo. Por más buen chef que eres, a un buen huitlacoche no le necesitas hacer tanto, a un buen pescado no necesitas meterle tantas cosas, no necesita tanta manipulación. Es entender como cocinera el respeto hacia lo que estás haciendo y sobre todo dar, alimentar con la verdad, es parte de lo que siempre he tratado de hacer y que distinga”, afirma. Cocinar un platillo y ponerlo a juicio del comensal es vulnerarse. Tener la satisfacción del cliente tras ese juicio es transmitir conocimiento, compartir.





Aunque ha encontrado su talento en la repostería, su corazón es salado. Del recuerdo de aquellos viajes a San Antonio de las Alazanas, cuando niña, junto a su madre, entrega para esta edición un Mousse de queso con manzana caramelizada y pan de pulque, servido con hielo seco y agua caliente que simula la neblina de la región en invierno. Mucho de lo que aprendió con su familia, en sus viajes y en sus estudios está plasmado en sus platillos; pero, sin duda, hay uno que es muy revelador de los gustos de su madre. Un Risotto de camarones de profundidad: un arroz cocido con fondo de curry, pork belly ahumado en cubos, ajo, cebolla, queso parmesano, vino blanco, cremoso de betabel con jocoque y chips de pan pita. Una de sus metas es cambiar la perspectiva gastronómica de Saltillo, ante el peligro de tambalear su identidad, como ocurre en otras latitudes en las que no hay una cultura definida. Sus mentores, Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla, le hicieron ver -durante un curso intensivo en Ciudad de México- que el país no solo tiene riqueza culinaria y gastronómica, sino también cultural y artesanal.





“Saltillo no ha abrazado nada. Es impresionante cómo desconocemos quiénes somos y dónde estamos parados. A mí me gustaría cambiar la cultura gastronómica de Saltillo porque estamos muy agringados. Parte de alimentar con la verdad es decir que Taco Bell no es cocina mexicana”, explica. El legado y el aprendizaje son aspectos de los que debe ser fácil desprenderse, pues la colaboración siempre lleva más lejos que la competencia. Así hicieron por años las abuelas, dejando un legado sin proponérselo. Una comunidad de cocineros y gastrónomos saltillenses elevaría a la ciudad al siguiente nivel. Reconocerse a sí mismos, dejar la competencia y colaborar entre sí. “Si esto te gusta, si esto te apasiona, deja que te mate completamente, en el buen sentido. Si hay algo, búscalo y encuéntralo. Y si eso es lo que quieres honestamente, dale bien, no a medias, no suponiendo. Dale, ve, busca la verdad”.

Pay de queso horneado a la leña (forma de manzana) — porciones | — minutos Ingredientes - 75 g de azúcar

- 135 ml de crema ácida

- 2 g de esencia de vainilla

- 2 huevos enteros

- 14 g de harina blanca cernida

- 1 molde de silicón en forma de manzanas pequeñas Procedimiento 1. Prepara un molde para hornear cubierto de papel encerado, pegado a todas sus paredes, de preferencia un molde rectangular de cerámica que resista alta temperatura. 2. Con la ayuda de la licuadora, licúa todos los ingredientes y cuela la mezcla para quitar el aire. 3. Precalienta el horno de leña o de casa a 200°C. 4. Vacía la mezcla al molde que se preparó previamente y refrigera para estabilizarla alrededor de 1 h. 5. Hornea a 200°C durante 35 min. 6. Hornea el pay después del reposo en frío y busca una costra ligeramente tatemada y un pay cocido del centro, verifica con la ayuda de un palillo. Da más cocción de ser necesario cuidando de que no se queme. 7. Enfría y reposa 6 h en congelación en el refractario. 8. Tritura en la licuadora algunas rebanadas de pay para hacerlo cremoso. Pasa a una manga y enfría para estabilizarlo. 9. Rellena ¾ de cada una de los espacios del molde de manzana y termina con más relleno de ate de membrillo en el centro. Tapa la capacidad del espacio con más pay de queso. 10. Congela el molde ya relleno y deja al menos 12 h en congelación. 11. Desmolda pasando el tiempo de congelación y pasa las manzanas por el baño de leche infusionada de zacate limón.

Para el relleno de la manzana — porciones | — minutos Ingredientes - 300 g de puré de membrillo

- 50 g de glucosa

- 120 g de azúcar

- 4 g de pectina

- 4 g de ácido cítrico

- 4 ml de agua Procedimiento 1. En una cacerola pon el puré y la glucosa. 2. Calienta hasta disolver la glucosa y añade el azúcar mezclada con la pectina en forma de lluvia. Mueve constantemente para que no se pegue en el fondo. 3. Cuece a 106°C y después añade el ácido cítrico diluido en el agua. 4. Deja cuajar en un recipiente y tapa con plástico para que no se haga costra. 5. Rompe la estructura con un tenedor para formar una pasta de fruta y pasa a una manga pastelera para rellenar nuestro molde de pay de queso.

Baño de glaseado — porciones | — minutos Ingredientes - 750 ml de leche entera

- 8 g de kappa (gelificante derivado de algas rojas)

- 20 g de zacate de limón

- Colorante amarillo en gel

- Colorante naranja en gel Procedimiento 1. Infusiona la leche una noche entera con el zacate limón. 2. Cuela esta mezcla y calienta a punto de hervor. 3. Agrega la kappa y mezclar en forma rápida con un globo para incorporar esta mezcla, mantén el punto de hervor durante 3 min. para activar bien el gelificante. 4. Agrega gotas de colorante en gel amarillo y ajusta el color con el gel naranja para lograr el tono del amarillo de la manzana Golden. 5. Cuela esta mezcla en un recipiente de plástico. 6. Usa a una temperatura de 80°C para bañar las manzanas con este glaseado, con la ayuda de un palillo o banderilla.

Para el puré de piel de mandarina — porciones | — minutos Ingredientes - 120 g de piel de mandarina

- 120 g de azúcar

- 100 ml de jugo de mandarina natural colado

- 30 g de mantequilla sin sal, fría Procedimiento 1. En una cacerola con suficiente agua, blanquea las mandarinas y cuela el agua, haz 2 veces más este procedimiento con agua nueva y en la última cocción, deja 20 min. hirviendo las cáscaras para suavizar y poder molerlas. 2. Muele la piel de la mandarina junto con el jugo de mandarina, y el azúcar. Espera que esta mezcla se entibie y agrega la mantequilla fría. Vuelve a licuar para emulsionar y pasa a una manga pastelera ya que el puré este frío. Reserva en frío para su uso.

Caramelo de miel — porciones | — minutos Ingredientes - 150 g de azúcar

- 50 g de miel de abeja de San Antonio de las Alazanas

- ½ pza. de anís estrella

- 200 ml crema ácida a temperatura ambiente

- 40 g de mantequilla

- 1g de sal fina

- 100 g manzana Golden pelada y cortada en cubos Procedimiento 1. En una cacerola pon la miel de abeja y el azúcar a fundir hasta crear un caramelo y la miel huela ligeramente tostada. 2. Agrega la crema ácida, el anís y mezcla hasta que el caramelo se deshaga muy bien en la crema; cuece hasta que espese ligeramente y retira del fuego. 3. Agrega la mantequilla en cubos fría y la sal, mezclar, cuela el caramelo vaciándolo en un recipiente que resista el calor; tapa con plástico al contacto para no hacer una costra y deja enfriar 4. En un bowl pon la manzana previamente cortada y agrega el caramelo frío y mezcla hasta incorporar sus sabores y refrigera para estabilizar.

Strussel — porciones | — minutos Ingredientes Sin ingredientes Procedimiento 1. En un bowl mezcla todos los secos. 2. Agrega la mantequilla a temperatura ambiente y mezcla hasta formar una pasta quebradiza; envuelve en plástico film y refrigera al menos 1 h. 3. Pasando el tiempo de reposo, extiende en un papel encerado con un grosor de ½ cm y hornea a 180°C. 4. Deja enfriar y después quiebra para obtener pedazos de galleta con textura de piedras. Reserva para su uso. EMPLATADO: caramelo de miel de abeja con manzana Golden, al centro del plato 1 cda. grande.Puré de piel de mandarina; rodeando con abundante puré la manzana con caramelo. Strussel de almendra, cacahuate y canela; cubre como si fuera tierra sobre la base de la manzana y el puré de mandarina. Manzana de pay de queso horneado rellena de ate de membrillo en baño de infusión de zacate de limón; coloca ligeramente en una lateral del strussel, coloca el tallo de hojas al centro de la manzana. Porción de Nieve de nuez- Artesanal de garrafa de la plaza de San Antonio de las Alazanas. Trocitos ligeros en el strussel de Jamoncillo de nuez – Artesanal por Productores regionales de Arteaga, Coahuila. Maicillo palomero tierno inflado como decoración de la nieve de nuez. Flores de temporada o de naranjo para decoración. Nota de la chef:

Esta receta es un homenaje a Arteaga, Coahuila, a sus productos y productores de dicha región. Representa los recuerdos del viaje “para echar antojo en familia”, donde los domingos se convertían en la memoria gustativa de mi infancia.







