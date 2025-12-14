Hugo y Andrea Cardona: cuando la hermandad se convierte en la mejor receta

Los hermanos Cardona tienen dos misiones: la primera es hacer que todos en la región Sureste de Coahuila prueben las tortillas de nixtamal de maíz nativo, la segunda es resaltar los ingredientes mexicanos y coahuilenses en sus platos. Hugo Cardona, de 28 años, es el chef detrás de “El Caramelo restaurante” , mientras que su hermana, Andrea Cardona, de 31, es quien trata con los clientes y se encarga de las estrategias de marketing. Cual cómplices y complementándose, crearon este restaurante respaldado por el origen, los aromas y las texturas de la auténtica cocina mexicana.





Y es que para ellos, cocinar viene de familia. Sus mejores recuerdos son las Navidades llenas de comida, las carnes asadas, el caldo de pollo o el espagueti de tomate que les hacía su mamá cuando eran niños. En su hogar aman tanto la cocina, que en una ocasión, organizaron su propio MasterChef, en el que el chef Hugo se proclamó ganador. Teniendo la cocina un lugar tan especial en casa, no sorprendió que ésta les marcara el gusto y el destino. Hugo siempre supo cuál era su futuro. Desde tercero de secundaria tenía muy claro que su sueño era tener su propio restaurante y dedicarse de forma profesional a cocinar. Estudió en el Instituto Culinario de México, en Monterrey. Además, tuvo la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en uno de los mejores restaurantes del mundo, Pujol, en la Ciudad de México, el cual cuenta con dos estrellas Michelin.

Fue en esa experiencia donde su entendimiento sobre la cocina y los ingredientes, se focalizó. Aprendió de disciplina, organización y orden. Y que además de ser procesos, la cocina también es rescatar historia y escribir la propia. También se acercó a la profundidad y amplitud de la cocina mexicana, de la cual hoy es un ferviente promotor. Por su parte, Andrea, quien estudió Mercadotecnia y Publicidad, en la Universidad Iberoamericana, en León, a pesar de no cocinar en el restaurante, frente a una idea culinaria de Hugo, ella es quien lo prueba, ella suele ser el paladar y la voz del cliente. Además, en redes sociales publica recetas saludables, contenido fitness y de salud. El fin es el mismo, aunque la metodología es diferente: compartir su amor por la gastronomía. Para que “El Caramelo” sea posible, se necesitaron los talentos de ambos. Y hoy verlos en acción es una revelación de cómo la hermandad puede ser una gran mancuerna. Mientras uno muele el maíz y enciende los fogones, el otro organiza el equipo en cocina y monta las mesas.

Aunque en un inicio, Hugo se aventuró solo y Andrea le ayudaba con las redes, el marketing del restaurante y la creación del menú, el chef veía a su hermana trabajando con él de lleno. Entonces lo oficializaron. Bautizado como “El Caramelo” por el papá de Hugo y Andrea, quien se imaginaba al inmueble como un salón de fiestas infantiles, el edificio que alberga el restaurante era, originalmente, un viejo molino de maíz. El recinto perfecto para emprender el sueño. Ahí, con la “Hostia Santa” de Fidencio Flores Gómez vigilando el entorno, nixtamalizan todos los días maíz nativo, traído de Puebla y Oaxaca. Aunque en sus inicios, hace cerca de dos años, no fue así.

Han pasado por diferentes procesos, no fue hasta varios meses de haber abierto, que empezaron a meter el maíz. Al principio, compraban la masa ya molida para hacer sus tortillas, hasta que fue el momento de avanzar. El chef Hugo siempre tuvo la idea de querer moler su propio maíz, ante las complicaciones que pueden existir dependiendo de otros. Hoy cuentan con dos molinos para realizar el proceso en sus instalaciones. Trabajar juntos les ha resultado sencillo. Hay desacuerdos, pero no se llevan las cosas del trabajo a su vida diaria, mucho menos a la familia. Afuera son dos hermanos que ríen, se aman y disfrutan. Adentro son un equipo que busca aprender cada día más sobre la cocina, sobre el manejo de un restaurante, sobre sus clientes. No se imaginan poder andar este camino sin el otro.





En sus platos, no sólo buscan destacar lo mexicano, sino los productos de la región como la manzana de Arteaga, el queso de cabra, la nuez y el vino de Parras. Les toma meses perfeccionar una receta, como es el caso de su mole, al que siguen adaptando, para poder llegar a crear un mole coahuilense. Pero su estrella es la tortilla. Lo saben. Eso es por lo que quieren ser reconocidos. Sus tortillas son la clave del plato, buscan que brillen incluso por encima del guiso. Por eso los conocen como “el restaurante de las tortillas”. No es para menos, su aroma es suficiente para abrir cualquier apetito. Buscan la perfección, seguir aprendiendo e innovando. Si al chef Hugo se le ocurre algún plato, rebota con Andrea cómo adaptarlo a la marca. Como su Cheesecake vasco, hecho con vainas de vainilla de Veracruz. Siempre con el sabor de México en mente. Por eso también integraron a su menú café traído de Veracruz.

Asado de bodas 4 porciones | 2 horas Ingredientes - Adobo: 2 tomates

- 2 tomatillos

- 10 chiles guajillo

- 1 rebanada de cebolla

- 2 ajos

- ¼ raja canela

- 6 nueces

- 2 cdas. piloncillo

- Carne:

- 500 g pork belly

- 500 g costilla

- 500 g pierna

- 3 cdas aceite

- Sal

- Arroz:

- 1 tza. de arroz

- 4 tomates

- 1 rebanada de cebolla

- 2 ajos

- 1 ½ tza. de agua

- Puré de elote:

- 1 tza. de elote

- 2 cdas. mantequilla

- ¼ tza. crema

- Leche

- Tortillas Procedimiento 1. Adobo: Cocina tomates, tomatillos, chiles, ajo y cebolla. Licúa con canela, nueces y piloncillo. Cuela y reserva. 2. Carne: Sella las carnes. Pásalas a olla express con el adobo y agua suficiente; sal. Cocina 1 h desde que chille. Desmenuza, extiende en charola y refrigera. Reduce el adobo restante. 3. Puré: Cocina elote con mantequilla, agrega crema. Licúa, cuela y ajusta con leche. 4. Arroz: Lava y remoja 15 min. Sofríe el arroz; agrega tomate, cebolla y ajo licuados. Añade agua y sal. Cocina 15 min a fuego bajo y reposa 15 min. 5. Placas: Corta la carne fría en rectángulos y dóralos. 6. Montaje: Arroz, placa de carne, puré de elote, reducción de adobo y tortilla.







