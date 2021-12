Develan placa en espacio multideportivo y cultural de PN; lleva por nombre ‘Andrés Manuel López Obrador’

La mañana de este lunes, el alcalde, Claudio Bres Garza, acompañado por funcionarios municipales y artistas locales, encabezó la inauguración de murales comunitarios y develación de placa conmemorativa en el Espacio Multideportivo y Cultural ‘Andrés Manuel López Obrador’ de la colonia División del Norte.

“Ha pasado más de un año en que este lugar quedó completamente terminado y lo que más gusto me da, es que, en la visión de Juan Morales, de que todos los lugares como este, tengan un director y un encargado que todos los días se dedique a cuidarlo, junto a un personal que tiene a su mando, para que esté floreado, limpio, regado y haciendo crecer esto que es de todos y para todos”, expresó Bres Garza.

Precisó que, esto con el fin de que, al pasar de los años no se deje una obra que se va quedando “porque se hizo en no sé qué gobierno, ya que, no hay otro gobierno más que el de la gente, el de la sociedad, el de los niños y el de todos”.

“Hoy celebramos con el gobierno de México que toda esta barda perimetral de esta Secundaria Técnica 84 ya esté pintada. Si la ves detenidamente está un venado, a su lado está una mariposa, un colibrí y si te pones a verla detenidamente encuentras los animales que están escondidos en la pintura”, indicó Bres Garza.

El artista local Eduardo Anaya, en conjunto con artistas de Piedras Negras, así como la participación de Raymundo Rocha y Dayron López Rosas, egresados de Bellas Artes y miembros del Colectivo Cha Cha Cha, hicieron la intervención de 570 m2 de murales en este espacio multideportivo y cultural “Andrés Manuel López Obrador”.