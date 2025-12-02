Anuncia Carlos Villarreal la llegada de Yura Harness a Monclova generando mil 300 empleos directos

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 300 millones de pesos, se instalará una nueva planta de la empresa Yura Harness en Monclova, la cual generará mil 300 empleos directos en la región Centro de Coahuila.

El anuncio fue dado a conocer por Carlos Villarreal Pérez durante su Primer Informe de Gobierno, mientras que el gobernador Manolo Jiménez Salinas amplió los detalles y confirmó que la industria iniciará operaciones en un periodo aproximado de dos a tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden a maestro acusado de abuso sexual en secundaria de Monclova: FGE

“Cientos de millones de pesos, mil 300 empleos y esta se suma a las otras empresas que han venido invirtiendo durante este 2025 aquí en Monclova y esta región conurbada de Monclova, Castaños, Frontera”, señaló el mandatario estatal.

Yura es una empresa coreana del ramo automotriz que ya opera en Coahuila con una planta en Torreón y busca expandirse a otras zonas de la entidad. “Ya hay contrato firmado, ya se van a meter, ya están las máquinas, debe instalarse en dos, tres meses”, agregó Jiménez Salinas.

La compañía, líder global en diseño y fabricación de componentes electrónicos y arneses de cableado para la industria automotriz, cuenta en México con una planta principal en Torreón y plantas satélite en Lerdo y Mapimí, en Durango.

La nave donde se instalará esta nueva planta se ubica dentro del Parque Industrial desarrollado por el Grupo Industrial Monclova y el Grupo Kickapoo.

“Podemos hacer oficial que llega Yura Harness. Es una empresa coreana que ya tiene operaciones en Coahuila y uno de sus proyectos de ampliación se ubicará en el Parque Industrial que se desarrolla gracias a la alianza del Grupo Industrial Monclova y Grupo Kickapoo”, mencionó Villarreal en su informe.

Cabe destacar que directivos de la empresa estuvieron presentes durante el evento realizado en el Teatro de la Ciudad.