    Suspenden a maestro acusado de abuso sexual en secundaria de Monclova: FGE
    Elementos de la Fiscalía siguen la carpeta de investigación abierta por el caso en Monclova. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La Fiscalía investiga al docente señalado por una alumna y mantiene acompañamiento a la menor y su familia mientras se integra la carpeta

MONCLOVA, COAH.- El maestro de Educación Física de la Secundaria Juan Gil Gonzales No. 1, quien fue acusado de abuso sexual por una alumna de primer grado, fue suspendido y está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, en Monclova.

Así lo confirmó Miguel Ángel Medina, delegado regional de esta dependencia, quien además informó que el docente aparentemente es reincidente en este tipo de actos en agravio de estudiantes del plantel.

“De hecho, el maestro ya no trabaja, está suspendido”, aclaró. Tan pronto se dio parte del caso a la Fiscalía, se puso en marcha el protocolo correspondiente y se está dando seguimiento a la situación en completo apoyo a la menor de edad y su familia.

“Se está dando el seguimiento con la jovencita, se está trabajando con la mamá con propósito de integrar la carpeta”, señaló.

El maestro está “localizado”; sin embargo, continúa en investigación. En caso de que se corrobore que es responsable del delito, se presentará ante la autoridad judicial.

VANGUARDIA dio a conocer que entre la comunidad de la Secundaria Juan Gil Gonzales No. 1 de Monclova se vive un clima de inquietud luego de que saliera a la luz un presunto caso de abuso sexual cometido por un maestro de Educación Física hacia una alumna de primer grado, en el turno vespertino.

Los padres de familia exigieron a las autoridades aclarar la situación, dado que el señalamiento se realizó semanas atrás y, desde entonces, el docente no se ha presentado a laborar.

Fue en la pasada junta de firma de calificaciones, realizada durante la semana anterior, donde se pidió información del caso sin que se dieran respuestas concretas a los padres.

Trascendió que el profesor es conocido como Edgar “N” y dejó de presentarse a trabajar luego de que la alumna presentara su queja. Esta situación ha aumentado la preocupación entre las familias ante la falta de un comunicado oficial que confirme o descarte los hechos.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

